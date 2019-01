Gobernadores condenan abucheos en eventos de AMLO

Guerrero.- El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, llamó a sus homólogos del resto del país a no permitir que se repitan los abucheos hacia sus investiduras en los eventos en los que acompañen al presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que consideró que todos los mandatarios que son de otros partidos diferentes a Morena se exponen a estas manifestacio nes incitadas por sus militantes.

Expresó que no es el primer ejecutivo de una entidad al que le suceden estas acciones, ya que también las vivieron los mandatarios de Oaxaca, Alejandro Murat; de Michoacán, Silvano Aureoles, y ayer mismo le tocó a Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México.

En su caso particular, Astudillo Flores culpó al delegado federal, Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros, de movilizar a la militancia de Morena y a empleados del gobierno federal, los llamados Siervos de la Nación, a lanzar vituperios en su contra el pasado viernes en Tlapa, cuando acompañó al Presidente de la República, lo cual lo obligó a interrumpir su discurso.



El gobernador afirmó que no existe un rompimiento con el gobierno federal: “no es un pleito con el presidente yo sé con quién me peleo y con el presidente me voy a pelear, pero tampoco me voy a permitir que funcionarios que están en Guerrero sean tan irresponsables en el manejo de un evento tan importante”, expresó.

El 6 de octubre, durante la gira de agradecimiento del Presidente por Michoacán, el gobernador de este estado, Silvano Aureoles fue objeto de rechiflas y abucheos tras su reunión con AMLO.

La escena se repitió el 3 de enero, cuando el gobernador y el Jefe del Ejecutivo federal inauguraron la nueva sede del IMSS en Morelia.

El 21 de diciembre, cuando López Obrador presentó el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas en Oaxaca, el gobernador Alejandro Murat fue sometido a gritos y rechiflas durante su discurso.

Ayer, en la presentación de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores en Chalco, Estado de México, el gobernador Alfredo del Mazo también recibió rechiflas durante la presentación de su discurso.