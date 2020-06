Gobernadores del PAN presentan estrategia para evitar "violencia e ingobernabilidad"

La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) se pronunció por un Acuerdo en Defensa de la Libertad, la Democracia y el Federalismo mediante el cual se impulse un nuevo pacto fiscal y las entidades federativas puedan disponer de mayor presupuesto, a fin de paliar una posible emergencia social, producto de las crisis económica y sanitaria que atraviesa el país.

“Debemos evitar que este escenario se convierta en las próximas semanas en una emergencia humanitaria donde emerja la violencia y la ingobernabilidad”, advirtieron los gobiernos de Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán.

En pronunciamiento público, los gobernadores de los Estados emanados del PAN apuntaron que México vive en tiempos de zozobra, donde enfrenta una doble emergencia: la sanitaria, donde la Covid-19 ha infectado a 142 mil personas y matado a 17 mil; y la económica que ha dejado sin ingresos a más de 12 millones de mexicanos y enviará a la pobreza a más de 10 millones.

La República, siguieron, padece una asechanza a sus instituciones y a su democracia que no debe ser minimizada ni, menos aún, ignorada. México no puede desandar el camino del federalismo, de los contrapesos ni de la libertad. No hay lugar para el regreso a una suerte de república monárquica.

Los ejecutivos estatales del blanquiazul ofrecieron que dicho acuerdo es la ruta de cambio “para mejorar y dar paso a un país unido, próspero y triunfador”, pues afirmaron que las familias mexicanas “viven con preocupación, angustia, decepción y enojo.

Dicho Acuerdo en Defensa de la Libertad, la Democracia y el Federalismo, apunta la libertad de gobernar desde lo local, con soberanía política y suficiencia económica, “mediante un nuevo pacto fiscal en el que los estados cuenten con los recursos que en justicia nos corresponden, y no sólo mediante la actual fórmula de la ley de coordinación fiscal, a todas luces vetusta, inequitativa e injusta”.

Además, perfila una serie de libertades y garantías, en las que destaca: vivir en un país democrático en el que se respete la pluralidad de opiniones discrepantes; el ejercicio de contrapesos y equilibrios; el país no sea propiedad de la voluntad caprichosa de un solo hombre.

Desde Dolores Hidalgo, Guanajuato , proclamamos a las y los mexicanos:



Sí hay de otra. No están solos.



Vamos a evitar la ruina del país promoviendo la unidad, el empleo, la propiedad privada y la educación de excelencia.



Sí podemos vivir sanos y sin miedo.



Así mismo, libertad para criticar sin ser señalado como enemigo; de vivir sin miedo, donde el Estado sea garante de la seguridad; de vivir en un país donde ser mujer deje de constituir un peligro y una desventaja; de confiar en autoridades honestas; de poder exportar, salir al mundo, para competir y ganar; para invertir en infraestructura económica y social; para apostar por energías limpias; para que haya servicios de salud; que investigadores contribuyan al desarrollo; y permitir que cada familia pueda hacer realidad sus sueños con estudio, empeño y esfuerzo.

“Tenemos esta certeza y reiteramos este ofrecimiento. Sí hay de otra. Se puede vivir en libertad y en prosperidad. Propiciemos la unidad de todas y todos. Llevemos salud a cada uno de los hogares. Recuperemos la tranquilidad en nuestras calles. Defendamos la democracia y sus instituciones. Hagamos de México un país de leyes. ¡Sí hay de otra!”, concluyeron.