Gobernadores del PRI van contra AMLO

ZACATECAS, Zac.- Luego de que los gobernadores emanados del Partido Acción Nacional (PAN) afirmaran en días pasados que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador no los toma en cuenta en las decisiones y acciones que tomará la próxima administración, los mandatarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fijarán su postura para que lo venga sea bajo la legalidad.

“Todos estamos nerviosos, es cierto, porque tenemos incertidumbre, no sabemos qué va a pasar a partir del 1 de diciembre, vaya, no es un delito estar nervioso, queremos que pase lo mejor, pero luego hay señales que indican otra cosa, yo no tengo problema, si las cosas funcionan bien”, señaló el gobernador Alejandro Tello Cristerna.

El jefe del Ejecutivo, adelantó a El Sol de Zacatecas que en los próximos días los gobernadores del PRI fijarán una postura, ya está analizando, porque todos queremos, que lo venga sea bajo la legalidad.

“Como gobernadores del PRI no vamos en contra del presidente electo, pero sí en contra de la ilegalidad, ya estamos analizando las condiciones del pronunciamiento. Subrayo: mi postura no cambiará mucho, no me opongo a sus políticas, a sus formas, siempre y cuando beneficie a Zacatecas”, exclamó Tello Cristerna.

Recordó el jefe del Ejecutivo que aunque hay señales de que las cosas no pintan así, a nosotros como gobierno sí nos interesa que todo salga bien, a partir del 1 de julio, sabemos que habrá cambios, muchas formas de hacer las cosas van a cambiar en este país.

RESPETO LA FIGURA DEL DELEGADO

En cuanto al nombramiento del delegado para Zacatecas, soy respetuoso de lo que el presidente quiera hacer en su gobierno, sólo hay que ver que esté en el ámbito de la ley, por cierto, llevo una buena relación a nivel local con Verónica Díaz, aunque su cargo es político, busca el control de los programas con fines electorales, no me engaño. “No me opongo a las decisiones del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, pondré mi voluntad de ayudar”, insistió el mandatario.

“Qué bueno que la Federación se hará cargo de la inseguridad que viven los Estados. De mi parte tengo toda la voluntad de participar, estamos al máximo haciendo nuestro mejor esfuerzo y, con el gobierno del presidente lo seguiremos haciendo, porque los gobernadores necesitamos todos el apoyo de la Federación”, admitió.

“Aspiramos a que su arribo beneficie a todos, yo empiezo a ver malestar en mis homólogos de los estados, en donde se está percibiendo que puede haber una mala coordinación. Yo buscaré que a Zacatecas le vaya bien, porque es lo que quiere la gente, para eso me eligieron, ojalá y haya una buena coordinación con el nuevo gobierno”, dijo.

POSTURA DE LOS GOBERNADORES

Los gobernadores del PRI hemos estado platicando, en próximos días existirá una postura, no en contra del presidente, pero sí a favor de la legalidad y de que las cosas funcionen, en mi caso, no es tan sencillo, estamos buscando que se llegue a buen puerto en el encargo que la ciudadanía nos ha encomendado.

Los gobernadores del PRI haremos una postura global al respecto, pero la mía no cambiará mucho, yo me opongo a las políticas del presidente, no me opongo a las formas, siempre y cuando se beneficie a Zacatecas. “Creo que en la época electoral Morena polarizó mucho, señaló mucho, trato de utilizar la violencia que vive el país con fines electorales, ojala y el tema no se les revierta, porque es un problema que hemos tenido que absorber unos cuantos”, reclamó el gobernador.

El mandatario estatal expresó que a partir del 1 de diciembre vendrán muchos cambios, formas y maneras de hacer las cosas y hay que irnos sumando para que las cosas salgan bien.

Finalmente dijo: “Yo creo que todos andamos nerviosos, porque tenemos mucha incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, de pronto hay señales que no lo pintan así, vaya, no es un delito estar nervioso, es legítimo, nos interesan que las cosas salgan bien, si las cosas funcionan que bien”.