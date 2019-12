Gobernadores exigen a AMLO no politizar la crisis de inseguridad

Los gobernadores exigen al presidente Andrés Manuel López Obrador que no politice la crisis de inseguridad que vive la mitad del país, y calificaron como una falacia las reuniones mañaneras con los gabinetes de seguridad.

Al final de las XLV sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad, los gobernadores rechazaron delegar sus responsabilidades y criticaron que lo importante no es reunirse, sino actuar.

En su discurso el gobernador de Querétaro y de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Francisco Domínguez, demandó no partidizar el tema de seguridad y evaluar con otros estándares la atención al problema de la violencia en los estados.

“No debe partidirizarse y ser mezquinos con la seguridad de todos los mexicanos, por eso el debate público que requiere la política para lograr los acuerdos y convenir los disensos, requiere comprensión”, sentenció.

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, quien solo tenía cinco asistencias, aseguró que hasta se sube al helicóptero en los operativos y toma decisiones, mientras que un conteo de delitos en Power Point lo puede recibir hasta en Whatsapp.

“Yo estoy en los operativos, yo ando en el helicóptero, yo eso, para mí no es delegar, el diario estar recibiendo un Power Point, ese lo puedes recibir por Whatsapp, creo que ahí está la diferencia. Yo creo que ahí no se puede politizar el tema, yo lo que pido y siempre he pedido es que no se politice, que si en algo debemos de trabajar en conjunto es el tema de seguridad”, reviró.

Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, dijo que los decálogos “son para colgarse en la pared” y lo que se requieres es una estrategia por regiones, no una nacional.

Al igual que el resto de los mandatarios exhibidos en la conferencia de ayer, defendió que sí atiende el problema, tanto que hay quienes se despiertan temprano, pero él no duerme y su entidad bajo 11 lugares en los índices delictivos.

“Hay algunos que no dormimos y otros que se levantan temprano, el hecho de asistir o no a una reunión, no baja o sube el índice delictivo, cada estado tiene una estrategia. El presidente tiene que entender eso, hay una responsabilidad de la federación en el tema de los delitos federales, que son los que han crecido y eso lo dijimos en la reunión previa del Consejo de Seguridad”, opinó.

Sobre la reunión previa al Consejo Nacional de Seguridad, el gobernador de Querétaro comentó que hicieron un reclamo directo a Durazo Montaño por el balconeo y después de entrar a un acalorado debate, coincidieron en realizar una reunión exclusiva para el tema de violencia con la Conago y el gabinete de seguridad federal en las primeras semanas de enero.

