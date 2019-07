El Gobierno no tiene que ver en la detención de Juan Collado, afirma Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, negó de manera categórica que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tenga que ver con la detención del abogado Juan Collado, ya que “fue una denuncia entre particulares”.

En entrevista al asistir a los funerales de Carlos Echarri Cánovas, la funcionaria federal abundó que “no existió ni cortesía política para avisarle, porque (el Fiscal) es absolutamente independiente y autónomo”.

Justicia Defensa alista recurso para que Collado siga proceso fuera de la cárcel

“Eso como que todavía no lo acaban de digerir la población. No hubo tal cortesía, porque el fiscal es autónomo y el Presidente no ha hablado con él una sola vez”, expreso.

-¿Deben ser investigados los ex presidentes?, se le preguntó.

“Eso depende de la investigación que haga el Fiscal, pero si puedo decir algo categóricamente, el presidente no tiene absolutamente nada que ver en este asunto, es una denuncia entre particulares”.

En otro tema, anunció que se llevará a cabo una reunión entre el gabinete de seguridad, la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) y varios gobernadores en Tuxtla Gutiérrez para analizar la problemática a la que se está enfrentando México en torno a la migración irregular que se ha registrado.

Sánchez Cordero mencionó que este encuentro se efectúa en el marco de la proximidad para que se venza el plazo del acuerdo migratorio que se formó entre México y Estados Unidos en Washington para contener los flujos migratorios provenientes de Centroamérica.

“Esteremos reuniéndonos todos. Gobernación, Relaciones, Sedena, Semar, Secretaria de Seguridad Pública, Migración y Guardia Nacional y siete gobernadores para hacer un balance mañana a la 1 de la tarde en Tuxtla Gutierrez para ver la problemática con la que nos estamos enfrentando en el sur y en el norte”.