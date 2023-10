Gobierno de AMLO pugna para liberar a Mario Villanueva, ex gobernador de Quintana Roo

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este viernes que su Gobierno esta pugnando para darle amnistía al ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, quien desde 2008 fue condenado a 36 años de prisión por el delito de narcotráfico.

Al expresar en su mañanera de este viernes desde Quintana que “se promovió una amnistía para Mario Villanueva”, el presidente justificó que se busca liberarlo porque el ex gobernador “está enfermo y parece que hay interés en que no se libere porque un juez negó la amnistía y por lo general no nos niegan los jueces, porque es un procedimiento que se tiene que aplicar, se solicita al juez por parte del Ejecutivo la amnistía y en este caso negaron la amnistía”, puntualizó.

“Aprovechamos para decir a Mario y a su familia de que ya se está impugnando el proceso y vamos a continuar hasta que se le dé libertad porque está enfermo y ya fue castigado 28 años”, subrayó.

Mario Villanueva Madrid fue gobernador de Quintana Roo en 1993, pero en 1999 huyó sin haber concluido su mandato, pues fue acusado de ayudar a movilizar cocaína de Colombia a Estados Unidos, pasando por Quintana Roo.

En 2008 fue condenado a casi 40 años de cárcel y a la fecha ha purgado 28 años por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y delitos contra la salud.

Recientemente, una jueza federal le negó el beneficio de la amnistía que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador.