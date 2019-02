Gobierno denunciará a quienes tomen las casetas ilegalmente

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que denunciarán a quienes tomen ilegalmente las casetas de cobro en las carreteras federales, las cuales representan una pérdida anual de cerca de mil 400 millones de pesos al erario público.

"También es oportuno decir, nosotros no vamos a reprimir, una cosa es no reprimir y otra cosa es no actuar legalmente", aseveró durante la conferencia mañanera.

El primer mandatario acotó que siempre que un líder sindical o una organización recurran a esta práctica para hacer negocio, en lugar de reclamar una causa justa, enfrentará consecuencias legales.

Donde se considere que hay una ilegalidad, que no es por un acto de justicia que se esté pidiendo, que se atienda una injusticia y es por un negocio particular, ya sea de un grupo o de dirigentes, se va a presentar denuncia ante la autoridad competente, en este caso frente a la Fiscalía General.

Más tarde, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, detalló que al día pierden cuatro millones de pesos y mil 400 pesos al año.