Gobierno entrega visa humanitaria a Evo Morales

El Gobierno de México ha entregado una visa humanitaria al ex presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, así como al ex vicepresidente, Álvaro García Linera y la ex secretaria de Salud, Gabriela Montaño, por lo que también se mantiene la espera, sobre qué acción o medida va a tomar en el país y con ello otorgarle el refugio.

Lo anterior fue dado a conocer por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien sostuvo que en el ámbito de las responsabilidades del Estado mexicano, la Secretaria de Gobernación (Segob), a través del Instituto Nacional de Migración (INM), ya le otorgó una visa humanitaria.

Mundo Me dan pena los mexicanos por asilo a Morales: Presidenta de Bolivia

“Como lo hemos estado haciendo con algunos de los migrantes, Evo Morales ya tiene un visa humanitaria lo que le da la calidad de estar legalmente en el país. A él y a sus dos acompañantes”, dijo en breve entrevista al término del evento “Experiencias, avances, retos y obstáculos para la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra Mujeres”.

La funcionaria federal puntualizó que hasta ahora la familia de Morales Ayma no ha llegado a México, pero que no se descarta que lleguen al país.

“Ahora no ha llegado su familia y seguramente si. Ahora solo es visa humanitaria y él nos dirá que tipo, si quiere solicitar el refugio, no lo sabemos”, aseveró.

Al ser cuestionada sobre el operativo de seguridad del ex mandatario boliviano, Sánchez Cordero dejó claro que está a cargo de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además informó que no tiene conocimiento en donde está viviendo. “Yo no puedo decir en dónde está. No está dentro de mi competencia”.

Mundo Evo califica de golpe llegada de Añez como presidenta de Bolivia

Sobre la reunión que sostuvo el martes con el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón, la secretaria de Gobernación manifestó que se mantiene una buena relación con los Estados Unidos.

Abundó que el Gobierno de México que tiene una tradición enorme, larguísima de Siglos de asilo y de puertas abiertas.

“Podemos recordar mil eventos, bueno hasta el de Porfirio Díaz, cuando le mando un barco al presidente de Panamá, para salvarle la vida, Porfirio Díaz”, expresó.