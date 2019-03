México está cediendo a reglas migratorias de Trump: NYT

Funcionarios han cumplido con las metas fronterizas del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo cual socava las promesas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de defender a los migrantes y respaldarlos en su búsqueda de una vida mejor, sostuvo The New York Times.

En una publicación, el diario asegura que las autoridades mexicanas están bloqueando el paso de grupos de migrantes en ciudades fronterizas. “No les permite caminar hacia a los puentes internaciones para solicitar asilo en Estados Unidos”.





“Han interceptado a menores de edad no acompañados antes de que lleguen a territorio estadounidense y han asistido en la gestión de listas de solicitantes pata limitar la cantidad de personas que cruzan”.

"México no quiere hacer enojar a Trump"

Destacó que el gobierno mexicano, a diferencia de sus practicas para atender a refugiados, ha permitido que EU devuelva a más de 120 mujeres, hombres y niños a Tijuana en lo que esperan la resolución de sus solicitudes de asilo.

The New York Times recordó que la postura que está tomando el gobierno de México, respecto al tema migratorio, es una “decisión estratégica para no hacer enojar a Trump”.

Sin embargo, esto para los mexicanos es preocupante. Algunos críticos han denunciado que el gobierno mexicano ha privilegiado las cuestiones políticas y no las humanitarias.

“México sigue haciendo el papel que EU cree que debería desempeñar, que es contener el flujo migratorio, y ya”, sostuvo Melissa Vértiz, secretaria técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria