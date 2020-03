Gobierno vetará en licitaciones a empresas con “problemas judiciales”

El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador vetará en las licitaciones a todas aquellas empresas que “tengas problemas judiciales”, tanto de México como del extranjero; o aquellas que están “suspendidas’’ por prácticas de influyentismo, desabasto, precios elevados, corrupción y fichadas por lavado de dinero.

En su conferencia mañanera informó que ya se están estableciendo cláusulas para que las empresas sean revisadas por la Unidad de Inteligencia Financiera: todas. “No queremos trato con empresas que tengan juicios pendientes o estén fichadas por lavado de dinero o por actos de corrupción”, refrendó el Mandatario.

Al presidente le preguntaron sí va a trabajar con la iniciativa privada en el tema de medicamentos, López Obrador respondió que sí, pero hacia adelante y siempre y cuando no sean las empresas que están suspendidas, porque se demostró que hacían influyentismo, había prácticas de influyentismo y también desabasto y precios elevados, y no pagaban impuestos y hacían lo que querían por la corrupción. Esas no, enfatizó.

En ese sentido, añadió, tampoco serán contratadas empresas que tengan problemas judiciales, sean de México o del extranjero.

“Para decirlo con mucha claridad, en las licitaciones ya se están estableciendo cláusulas para que las empresas sean revisadas por la oficina de Inteligencia Financiera, todas. No queremos trato con empresas que tengan juicios pendientes o estén fichadas por lavado de dinero o por actos de corrupción en México o en el extranjero”.

En cuanto a la crítica de medicamentos pirata y sin calidad, el presidente López Obrador despejó preocupaciones al señalar que “nosotros no podemos hacer lo que hacían antes, que rellenaban con agua las dosis que se utilizaban para las curas del cáncer, o todo esto que todavía estamos padeciendo de falta de cuidado, infecciones que se provocan´´.

“Esto, por ejemplo, de que son medicinas piratas, bueno, había periódicos que ayudaban a los que vendían las medicinas y ya ese negocio se terminó; entonces, están molestos como están molestos también porque ya no hay la subvención que había anteriormente, cobraban mucho”, expuso.

¿A la gente qué le diría de…?

Que estén absolutamente tranquilos, que somos responsables, que tenemos a los mejores especialistas. ¡Imagínense!, no cuidar la calidad de los medicamentos, es un acto criminal; eso no lo podríamos hacer.

Con información de Sarahi Uribe