Guadalupe Taddei evade tema de rezago en nombramientos en el INE

Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), evadió hablar sobre el rezago en los nombramientos de 15 cargos y la Secretaría Ejecutiva del órgano electoral, los cuales no ha podido concretar a dos meses de haber llegado al Instituto.

En conferencia de prensa, la consejera presidenta fue cuestionada en cuatro ocasiones sobre la ausencia de nombramientos que filtraciones apuntan se deben a la falta de votos para que sus propuestas prosperen, pues requiere al menos ocho votos de los demás consejeros, sin embargo, se limitó a sólo hablar de las elecciones en Coahuila y Estado de México.

“A ver, el día de hoy le vamos a dar toda la importancia a la jornada electoral del domingo 4 de junio, creo que nos convocamos el día de hoy para hablar eso y vamos a ser respetuosos del manejo de la información”, indicó.

Al concluir la conferencia, Taddei conversó de manera informal con medios de comunicación y aseveró que ningún área del INE está acéfala, pues funcionan con encargados de despacho que aseguró son personas preparadas, y dijo que si no ha brindado información sobre los nombramientos es para no interrumpir la negociación con los demás consejeros.

“El Instituto no está acéfalo en ninguna de las áreas, hay gente preparada, hay gente que está trabajando, por eso las deliberaciones son así, sumamente respetuosas. Si la fuente voy a ser yo, el día que esto sea una realidad (los nombramientos) sacaremos un acuerdo y así quedaremos en posibilidad, lo otro queda en trascendidos, en filtraciones que no llevan a nada y si pudieran interrumpir el tema de la deliberación”, indicó.

En cuanto a las filtraciones de que ha tratado de imponer a Flavio Cienfuegos, ex director de administración del IMSS que fue denunciado por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión, Taddei Zavala dijo que no le preocupan.

“No me preocupa nada de eso, estoy siendo respetuosa con la información que debo de manejar con mis colegas, de verdad, a título personal nada, a título institucional todo. Institucionalmente me debo a ese colegiado y así va a ser”, sostuvo.

Las unidades que no cuentan con titulares son: las Unidades Técnicas de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), la de Igualdad de Género y no discriminación, de lo Contencioso Electoral, la de Fiscalización y la deTransparencia y Protección de Datos Personales.

Las Direcciones Ejecutivas de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Administración, del Registro Federal de Electores, de Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral y la del Servicio Profesional Electoral Nacional, así como las Coordinaciones Nacionales de Comunicación, de Asuntos Internacionales y la Dirección Jurídica.