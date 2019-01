Error conformar Guardia Nacional sin definición jurídica: ONG

Ante el anuncio de la convocaría para la conformación de la Guardia Nacional, el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) considero que es y sigue siendo un error el tratar de conformar un cuerpo de seguridad sin aún definir qué es lo que se busca y sobre todo que no existe un documento rector de la misma.

En entrevista con El Sol de México, Francisco Rivas Rodríguez director general del Observatorio Nacional Ciudadano, dejó claro que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador trata de cumplir con una promesa de campaña, pero no de la manera correcta.

“No he visto un documento rector que nos explique que va a ser la Guardia Nacional, esto me suena a los mismos errores que se cometieron con la Gendarmería Nacional y que acabo siendo una institución de la Policía Federal. Están tratando de cumplir con una promesa de campaña, pero no la están haciendo cómo debería ser y la verdad es nada”, expresó.

Rivas Rodríguez manifestó que la Guardia Nacional sigue siendo un error, ya que “si quieren crear un cuerpo por crear un cuerpo solo para gastarse el dinero y que coadyuve en las funciones de seguridad, pues esta bien, están en su derecho como gobierno y aparte como Congreso que esta alineado al Ejecutivo pues los avaló, en ese sentido, lo que esta mal es tener una Guardia Nacional con un mando castrense y no con un mando ciivl”.

Acotó que las declaraciones de López Obrador solo es una declaración política porque hasta el día de hoy no se tiene “un documento rector que explique cuál es la idea de esta Guardia Nacional, cuáles son los valores, cuál es la doctrina, cuál es el alcance, cómo diferencia de lo que hemos tenido hasta el momento”.

“Dicho esto, las convocatorias de lo que se escucho de Andrés Manuel López Obrador es una declaración política, porque no es más allá de eso, por lo que se debe leer con cuidado para entender qué si y qué no tenemos que esperar”, explicó.

El especialista aseguró que ya se tiene a la Policía Federal que es una gran institución, por lo que generar una institución nueva que va a implicar costos, tiempos y no hay una claridad específica del porqué esta debería ser mejor institución respecto a fortalecer las instituciones civiles, me parece de antemano un error.

“Si volteamos a ver lo que ha sucedió fuera de México, encontramos que la militarización de la seguridad no ha sido una buena idea y no ha traído los resultados que promete el actual gobierno”, subrayó.

