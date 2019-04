Guardia Nacional inicia operaciones sin marco legal

Los grupos parlamentarios en el Senado de la República acordaron realizar un periodo extraordinario de sesiones a partir del 13 de mayo para aprobar las leyes reglamentarias de la Guardia Nacional.

El coordinador de la bancada del PRD, Miguel Ángel Mancera, informó que las leyes del Registro Nacional de Detenciones, de Uso de la Fuerza, del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional serán abordadas en dicho periodo.

El exjefe de Gobierno capitalino comentó que se trabaja en todas las propuestas “y de aquí al 13 de mayo, se tendrán los dictámenes de las 4 leyes reglamentarias de la Guardia Nacional”.

Será la Comisión Permanente la que convoque al período extraordinario. “Nosotros vamos a estar listos”.

Por otra parte, indicó que este lunes se discutirá la reforma laboral y también la minuta de la reforma educativa que llegó de la Colegisladora.

El martes 30 de abril, termina el actual periodo ordinario de sesiones.

Por separado, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez (Morena), comentó que está previsto que el lunes se discuta, en sesión especial, la reforma laboral sin cambios.

El compromiso es de que de inmediato, en un período extraordinario, se analicen los cambios que proponen las centrales obreras. Entre otros, el Artículo 110 que posibilita que los trabajadores no paguen cuotas sindicales.

Sobre la misma reforma laboral, el líder de la bancada perredista, el senador Mancera, dijo que no han acudido a cabildear el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la inclusión del outsourcing.

“No, no han venido. Pero nosotros decimos que el outsourcing es algo que se tiene que regular bien. Debiera estar incluido; pero como no viene en la minuta, eso no se puede tocar ahora”.

En cuanto al presupuesto para la implementación de la reforma laboral, manifestó que no se contempla. “Y no es un tema menor. “En el caso de la reforma laboral, hablamos de un sistema que va a pasar al Poder Judicial, en donde se van a tener que renovar plazas y se requerirá de infraestructura”.

Recordó que la reforma de justicia penal tuvo un período de transición de ocho años para implementarse.