Guardia Nacional no se aprobará en fast track, advierte Mancera en el Senado

El líder de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, celebró que no haya legislación exprés a través de un periodo extraordinario este viernes para dictaminar la reforma constitucional a la Guardia Nacional que envió la Cámara de Diputados.

Esto, al informar que no habrá un periodo extraordinario este viernes para abordar el tema en cuestión, del que dijo que, la Guardia Nacional no se aprobará “en fast track”, pues consideró que se trata de un asunto que “tiene que generar un debate cuidadoso, que no sea fast track como se quería realizar, porque iban a convocar para el viernes y el sábado ya se aprobaba aquí, es decir, construir todo un escenario de lo que no existía, de los consensos que no había y que no hay hasta este momento”, señaló el ex jefe de Gobierno capitalino.

Reconocemos la apertura para plantear un debate sin prisas, fundamentado y constructivo para el próximo Periodo Ordinario del @SenadoMexicano sobre la #GuardiaNacional. El #GPPRD no se opone a esta reforma, está en contra de militarizar la seguridad pública. #mm pic.twitter.com/9r0Qm1ekey — Miguel Ángel Mancera (@ManceraMiguelMX) 23 de enero de 2019

Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde participa el senador como integrante de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Mancera añadió que su bancada en el Senado no desaprueba la Guardia Nacional, y aclaró que, los senadores perredistas están a favor de un un cuerpo de seguridad nacional, pero subrayó que éste no debe ser militar: “crear este cuerpo de seguridad nos debe de impulsar a construir a través del debate los puntos necesarios para ello”.

Al dar una conferencia de prensa conjunta con la vicecoodinadora del PRD, Verónica Juárez Piña y el senador Omar Obed Maceda, Mancera reiteró en torno a la explosión del ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, que debe haber una investigación profunda al respecto y no adelantar señalamientos, para el correcto deslinde de responsabilidades.

Sobre este asunto, el senador Omar Obed Maceda, abundó en que la explosión en Tlahuelilpan es muestra de que “los militares no tienen la capacidad para reaccionar en tareas de seguridad pública”.

Lamentan muertes de Tlahuelilpan

Por su parte la diputada Verónica Juárez expresó a nombre del perredismo nacional su “más profundo pesar” por la muerte de las 95 personas en la explosión del ducto, y en ese sentido señaló que es necesario el diálogo con la secretaria de Energía, Rocío Nahle y el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza a fin de que expliquen “lo que ocurre en torno al desabasto que se sigue sufriendo en varias entidades del país, que también vengan a este pleno para comentarnos cuáles fueron las acciones que llevaron a cabo antes, durante y después de la tragedia”, indicó.

Por lo anterior adelantó que el PRD considera que “las personas que han fallecido no son más que víctimas de la delincuencia y del Estado, vemos ahí que el Estado ha fallado en una de sus preocupaciones que es la de garantizar seguridad a todas las mexicanas y mexicanos”, por lo que subrayó que quieren saber si hubo omisiones o negligencia de parte del Gobierno, concluyó.