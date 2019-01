Guardia Nacional tendrá carácter civil no militar: Mario Delgado

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, señaló que entre los cambios relevantes para la creación de la Guardia Nacional está que constitucionalmente tenga carácter civil y dependa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.

En conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), refirió que el mando de la Guardia Nacional quedará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y transitoriamente por cinco años en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero en la estructura del texto constitucional será bajo un mando civil.

Foto: Roberto Hernández

"Le damos carácter a la Guardia Nacional de una institución civil y policial, por eso hay coincidencia con las observaciones de los gobernadores. A nombre de la Conago, el Ejecutivo de Campeche, Alejandro Moreno, manifestó la simpatía de los mandatarios en favor de la guardia, y es lógico que apoyen la formación de una policía nacional", afirmó.

"Muy útiles las observaciones de los gobernadores, y el objetivo es escuchar más voces que hagan llegar información para el dictamen que se votará el próximo 16 de enero", indicó.

Se discute un tema civil, no militar: Romero Hicks

Foto: Cuartoscuro

El diputado Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de los diputados del PAN, explicó que siguen en el proceso de audiencias, ayer gobernadores, hoy alcaldes y mañana sigue expertos y sociedad civil.

Enfatizó que se está en un tema civil, no en uno militar, y hay que hacer un gran reconocimiento a las Fuerzas Armadas: "Ellos tienen una vocación de la defensa del territorio, no de la restauración del orden público".

Dijo que 80 por ciento de los delitos de mayor repercusión son del ámbito federal, y si se va a crear una policía, tendremos que ver cuáles son sus atribuciones, que no son de mando único, serían de mando mixto y coordinado, además de apoyar de manera directa a la autoridad local, y a los gobernadores.

También hay que cuidar las potestades federales, estatales y municipales, y ver con toda precisión cuál va ser el papel de cada uno de los que van estar interviniendo, así como cuidar el tema de los derechos humanos.

No se construye una corporación policíaca en México: Mancera

Foto: Cuartoscuro

El senador Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, dijo que no se está construyendo una corporación policíaca en México, "no se ha hecho un planteamiento hasta el día de hoy de construir policía, se está construyendo un grupo aparte, no es la Guardia Nacional, ésta existe desde las constituciones de 1824, de 1917, cuando quedó pendiente la ley orgánica”.

Desde el punto de vista operativo, se está afectado a las policías estatales y municipales, de hecho, en la exposición de motivos se culpa de la violencia a esas corporaciones, y hay que reconocer que hay muchos cuerpos de seguridad muy efectivos.