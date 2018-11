Jiménez Pons no pagará ni un dólar más por el avión presidencial

Ante la propuesta del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de subastar el avión presidencial, Gustavo Jiménez Pons, presidente de GBS Air Enterpreises, acudió a la casa de transición para advertirle que no esta dispuesto a pagar los siete mil 500 millones de pesos por el TP-01"José María Morelos Pavón".

"Yo no he hecho ninguna oferta, yo he hecho una propuesta de compra, la oferta la voy a hacer cuando conozca el estado de la aeronave, desde luego, será conforme a los precios de mercado, ni un dólar más ni un dólar menos", dijo.

Comentó que solo pagará el avalúo correspondiente de los 20 de 35 aeronaves de la flota federal que pretenden comprar, de las cuales dijo que no es necesario subastar, en tanto que ellos y su socio Lamborghini son los únicos que han hecho una propuesta de compra.

"No hay necesidad de subastarlos, somos los únicos postores. Vamos a pedirle que tome consideraciones, que me dé una audiencia y además de esto, informarle el número de aeronaves que deseamos adquirir y cuáles son estas aeronaves", reclamó.

Al ser cuestionado sobre si la transacción estaba libre de fraude, luego de que enfrentó un proceso por la vender boletos inválidos para el mundial de Alemania, aseguró que el asunto está resuelto y es "agua bajo el puente".

"Yo creo que ya se deben ocupar de otro asunto los medios y concentrarnos en lo que estamos viendo, que es el asunto de la compra del avión. En la falta de respuesta por parte del próximo gobierno a este respecto", reviró a las acusaciones.

