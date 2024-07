Habrá diálogo con todos los sectores de la sociedad: Rosa Icela Rodríguez, próxima titular de Segob

La próxima secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se dijo comprometida a sostener un diálogo con todos los sectores de la sociedad, incluyendo a sectores sociales, empresarios y funcionarios.

“Lo que les puedo decir es que vamos a trabajar con diálogo, con mucha civilidad, con mucho respeto con la población, con los diferentes sectores: tanto con los empresarios, los gobernadores, con los diputados, senadores, con los grupos sociales, con mujeres, hombres, jóvenes”, dijo a su salida del Museo Interactivo de Economía (MIDE), en el Centro Histórico, tras el tercer anuncio de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, sobre su gabinete.

“Vamos a estar trabajando también de manera muy intensa con los activistas de derechos humanos, también con la parte de los grupos indígenas. En fin, con todos”, agregó.

La actual secretaria de Seguridad federal puntualizó que la prioridad será hacer un diagnóstico del país y cumplir con las promesas realizadas por Sheinbaum Pardo durante la campaña.

Además, enfatizó que en el tema de seguridad es un conjunto de personas las que toman las decisiones.

Luego de que fue nombrada por Claudia Sheinbaum como próxima encargada de la política interna del país, Rodríguez destacó el papel de las mujeres en el movimiento de la 4T: “Le daremos valor a la palabra de mujer”.

"Un privilegio caminar a su lado", le dice Rosa Icela a Sheinbaum

En su discurso en el MIDE, Rosa Icela Rodríguez agradeció a Sheinbaum esta oportunidad y calificó como “un privilegio caminar a su lado” como la primera mujer presidenta en la historia del país.

Con usted llegamos todas juntas: abuelas, madres e hijas en una alta responsabilidad como la que me confía

Asimismo, afirmó que al frente de la Segob actuará con respeto y civilidad en la búsqueda de acuerdos para dar soluciones a las exigencias de la sociedad.

“Ahora requiere un alto compromiso. También tenga usted la seguridad de qué trabajaremos con todas y todos con eficacia y sensibilidad en la atención de las demandas ciudadanas; siempre habrá coordinación y diálogo bajo las directrices, claro, que usted nos marque desde la Presidencia”, refirió.

Finalmente, Rosa Icela Rodríguez dijo que en la Segob se conducirá con honestidad “y seguiremos haciendo nuestro lema: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

|| Con información de Javier Divany/El Sol de México ||