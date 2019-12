Hace falta un frente ciudadano sin populismos de fantasía: Chertorivski

Luego de nueve meses consecutivos sin crecimiento económico, Salomón Chertorivsky advierte que México tiene apagados “los motores del desarrollo en el país” y por ello es necesario lograr un gran diálogo nacional para acordar políticas económicas que nos hagan avanzar con seriedad y sin populismos”, pues considera que el buen diagnóstico de las cosas puede evitar las ocurrencias con las que se gobierna actualmente.

El presidente del Consejo Consultivo Ciudadano “Pensando en México”, que auspicia el Partido Movimiento Ciudadano (MC), enfatizó en entrevista con El Sol de México que “necesitamos un frente amplio que no sea electoral sino para ponernos de acuerdo entre los mexicanos en cómo vamos a avanzar con seriedad hacia adelante y no con populismos de fantasías”.

Destaca que los problemas nacionales son demasiado serios como para ignorar que la fuerza que los evidencia sólo puede darse mediante buenos diagnósticos, pero esto se está sustituyendo “por la ocurrencia y el prejuicio”.

El exsecretario de Salud y exsecretario de Desarrollo Económico capitalino, subraya que cerramos un año sin crecimiento y “la gran mayoría de los motores que nos podrían ayudar a crecer están apagados”.

Por ello, vaticina que el 2020 no será diferente, incluso, advierte sobre el riesgo de que Estados Unidos se desacelere, lo que imposibilitaría el desarrollo en México, aunado a la falta de acciones en la materia.

Respecto al presupuesto aprobado recientemente por los diputados federales para el próximo año, considera que es insuficiente, e indica que es necesario replantear los impuestos para que entonces el Estado pueda dar la protección mínima que promete, así como para fomentar el desarrollo y atemperar los ciclos económicos, cosa que no ve en este presupuesto.

“Una de las tareas del Estado está en ir en contra del ciclo, y cuando el ciclo económico está a la baja, pues el Estado tiene palancas para poder estimularlo y pues sin recursos eso está eliminado”, afirma.

Destaca, además, que durante los ocho meses que se ha desempeñado en el Consejo, que encabeza para MC, se ha rodeado de especialistas y expertos que opinan de manera independiente para detectar las “líneas rojas” que se están abriendo en el nuevo gobierno y con ellas se asesora a los legisladores del partido y también se trata de incidir en la opinión pública de manera autónoma.

“Partimos del reconocimiento de que no todo estaba bien, partir de que todo iba bien hace un año en el país claro que no, pero también a un año no va mejor y hay dos asuntos en particular que nos preocupan de manera sistémica: uno es, el desprecio al desconocimiento para la toma de decisiones públicas y, dos, es el desprecio a quien piensa diferente u opina diferente”.

En el Consejo, relata, se han dado a la tarea de analizar los irreductibles, las líneas rojas que tienen que ver con temas como la democracia en Baja California, con el caso de la “Ley Bonilla”, las afrentas al Instituto Nacional Electoral (INE), “es decir estos temas en donde si empezamos a golpear nuestros valores mínimos construidos estamos golpeando a la nación”.

Destaca que mantiene trabajos de análisis con apoyo de la exconsejera presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información, Jacqueline Peschard o con el exministro José Ramón Cossío Díaz, así como otros expertos para analizar diversos temas que van desde asuntos migratorios, salud, seguridad y económicos, entre otros.

Explica que su objetivo es buscar que las cosas cambien: “Nosotros desde las diferentes ramas del conocimiento tenemos que opinar y poner los puntos sobre la mesa” y añade que tratan de “batallar de manera prudente y respetuosa. No necesitamos caer en descalificativos con ofensas”.

Concluye diciendo que en el país “hay mucha gente con opiniones diversas y más nos vale escucharnos entre quienes pensamos diferente”.