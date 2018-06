Hartos de la corrupción y de Trump, mexicanos apoyan a AMLO: New Yorker

Tras un panorama poco prometedor para México, envuelto entre la corrupción y las amenazas de Donald Trump, pareciera que Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Juntos Haremos Historia, es la única opción para cambiar el escenario, según un artículo de Jon Lee Anderson publicado en el New Yorker.

Con el título "Una nueva revolución en México", el artículo hace un recorrido de la carrera política de AMLO desde sus inicios como funcionario en el PRI, pasando por las acusaciones de fraude contra Felipe Calderón, hasta convertirse en el preferido de los votantes para ganar la justa presidencial.

Según Anderson, la historia política de México ha favorecido al candidato de Morena en su camino a la presidencia.

Un candidato con un discurso anticorrupción apela a las masas que han sufrido los desvíos de dinero por parte de funcionarios públicos por décadas. Además de sus promesas de claridad y transparencia, al candidato de Morena le favorece su austeridad.

El periodista hace una comparación entre AMLO y Enrique Peña Nieto señalando que el candidato ha mostrado una actitud mucho más a la defensiva en relación al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde una una intensificada identidad nacional ha jugado a favor de un candidato cuyo diálogo suele dirigirse a las masas en desventaja.

Incluso se refiere a funcionarios de EPN que advirtieron a sus contrapartes de EU que la postura ofensiva de Trump hacia los mexicanos beneficiaría al López Obrador.

Si Trump no modulara su comportamiento, la elección sería un referéndum sobre qué candidato era el más antiamericano.





La advertencia, señala el periodista, habría tenido eco entre funcionarios del gobierno estadounidense como el senador John McCain, quien en una comparecencia en abril del año pasado coincidió en que si las elecciones se realizaran durante esos días, en México habría un presidente antiamericano al otro lado de la frontera.

Dicho pronunciamiento fue secundado por el exsecretario de Seguridad Nacional, John Kelly, quien reconoció que eso "no sería bueno para Estados Unidos ni para México".

Sick of corruption and of Trump, Mexican voters embrace the maverick leftist Andrés Manuel López Obrador: https://t.co/fvU5n6RIoQ pic.twitter.com/kXF18gaWzZ — The New Yorker (@NewYorker) 18 de junio de 2018

No sabemos que esperar de AMLO: Roberta Jacobson

Por otro lado, el periodista incluye una entrevista a Roberta Jacobson, exembajadora de los Estados Unidos en México, donde habló sobre AMLO y su experiencia de haberlo visitado en su residencia ubicada en Tlalpan.



Jacobson dijo que el candidato se presentó "amigable y seguro de sí mismo”, pero que no contestó muchas de sus preguntas, además de que fue vago al hablar sobre política.

“No sabemos que esperar de él”, manifestó la exembajadora al mismo tiempo que señaló no había podido detectar si se trataba sólo de un oportunista o alguien con intenciones de reformar al país.

Asimismo, destacó el discurso que ha mantenido a lo largo de la campaña, en el que critica al gobierno, y su promesa de que en caso de ganar no vivirá en la residencia oficial de Los Pinos.