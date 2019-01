Hay gasolina suficiente, magnificaron desabasto: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay gasolina suficiente, luego de comentar que el problema del desabasto fue magnificado.

A su vez, comentó que enviarán más pipas de los centros de distribución de Petróleos Mexicanos y mantendrán cerradas las válvulas por las que robaban combustible, el tiempo que sea necesario.

🔴[EnVivo] Tenemos gasolina suficiente, no hay problema de desabasto, lo que estamos cuidando es la distribución. No abrir los ductos para que no haya fugas: AMLO [@lopezobrador_] https://t.co/vvkehCXPjy pic.twitter.com/d10YF4vP9N — El Sol de México (@elsolde_mexico) 7 de enero de 2019

"El tiempo que sea necesario, yo estoy seguro de que vamos a resolver el problema del desbasto, en algunos puntos porque no es en todo el país, sí se ha magnificado", dijo durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Política Combate de huachicol no es excusa para desabasto: PAN

López Obrador comentó que desplegarán cerca de 300 elementos de Pemex para resolver el problema de desabasto, el cual se debe a la nueva forma de distribución y no a la cantidad de reservas.

"Hay gasolina suficiente en el país, tenemos reservas suficientes, es cómo se distribuye la reserva. Estamos procurando no distribuir la reserva como se hacía anteriormente de manera general indiscriminada, sino controlando, porque lo que sucedía era que mantenían los ductos abiertos", garantizó.