¿Hay otro pacto o no hay otro pacto?, cuestiona Muñoz Ledo a Ebrard

El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, urgió al canciller Marcelo Ebrard Casaubón a que diga si hay o no un acuerdo oculto con la administración del presidente Donald Trump para frenar los aranceles a los productos mexicanos a cambio de detener la migración indocumentada a Norteamérica y le sugirió que no asuma tantas responsabilidades. “No lo inflen tanto”, dijo, “porque lo van a reventar”.

“Creo que no conviene señor secretario que usted absorba todas las funciones, porque perdemos margen de maniobra y porque además el abuso de funciones, que no es el caso, hace nulas las decisiones, y además que no me le inflen tanto porque me lo van a reventar.

“Este no es un país parlamentario, aquí no hay primeros ministros, no hay, ni se reparten de cinco carteras, en cinco, así que mejor vámonos por el derecho escrito”, dijo Muñoz Ledo.

Foto: Mauricio Huizar | El Sol de México

Durante la comparecencia de los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y de Economía, Graciela Márquez Colín, en el Senado de la República, el diputado Muñoz Ledo cuestionó al hacer uso de la palabra: “¿Hay otro pacto o no hay otro pacto?”.

Señaló que Estados Unidos dice que sí lo hay y, además, “van a revelar poco a poco las cosas que hablaron con los mexicanos, como si fueran secretas o altamente pecaminosas”, reprochó el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Foto: Mauricio Huizar | El Sol de México

“Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? El 20 diciembre hubo la imposición unilateral de Estados Unidos, en cuatro horas lo acabo de averiguar, México ya se estaba sumando”, dijo.

Por lo anterior, observó que no se están respetando los pactos y firmas para garantizar los tratados y acuerdos firmados por México para garantizar el derecho humano del libre tránsito.

Foto: Mauricio Huizar | El Sol de México

“Ya no sé dónde quedaron los pactos y las firmas. Es como en estos juegos de magia, nada por acá, nada por acá, nada por allá, pero nadie sabe dónde quedó la bolita”, criticó.

Finalmente, se refirió al pacto firmado por Alejandro Celorio, consejero jurídico adjunto de la Cancillería; recordó que está firmado y publicado por el periódico The Washington Post, cuyo acuerdo, subrayó, “no tienen el nivel para comprometerse”, dijo el legislador morenista.