Hay que explicarle a AMLO que dejó de ser candidato hace 5 años: Xóchitl Gálvez

Hay que explicarle al presidente Andrés Manuel López Obrador, que él dejo de ser el candidato hace cinco años, por lo que debe dejar de perseguirme e invertigarme a través de las instituciones, porque lo único que trata es de descarrilarme, así lo manifestó la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) con licencia Xóchitl Gálvez.

La aspirante a ocupar la representación del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, habló después de la reunión con los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas, en donde pidió al presidente “que no me perdone la vida, que no ande de perdonavidas, si él cree que yo cometí un delito, que lo denuncie, que lo pruebe en las instancias legales”.

Te podría interesar: TEPJF valida que Xóchitl Gálvez y Santiago Creel hagan campaña sin dejar cargos

“¿Cómo le explico al presidente? El problema no es su libertad de expresión, el problema es que tiene acceso a información confidencial privada de las personas, como es la fiscal, bancaria, financiera que sólo tiene acceso a ella la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT, a la que el presidente no tiene acceso a ella. Alguien se la pasó para dañar política a una persona”, dijo.

Xóchitl Gálvez aseguró que comete un delito quien le pasa la información al mandatario, pero también el presidente al hacerla pública.

Política Siete aspirantes del Frente Amplio reúnen las 150 mil firmas necesarias para la segunda etapa

“El juez dice 'usted no puede hacer pública la información de Xóchitl Gálvez', pero tmapoco de ningún otro mexicano, cada uno de ustedes está protegido por un amparo de una servidora porque si mañana se enoja con ustedes el presidente, como se enojó con Carlos Loret de Mola, puede ser que exhiba su información fiscal y financiera de quien le de la gana”, añadió.

La senadora afirmó que le juez tiene la razón, la Constitución protege a los mexicanos de abusos de poder.

Ante reporteros, la senadora con licencia recordó que “es el presidente de la República, él es el hombre más poderoso de este país, el problema no es el debate que pueda haber entre una de sus corcholatas y una servidora, nosotros no vamos a dar con la cubeta si quieren, pero él es la máxima autoridad.

“Él tiene acceso a información privilegiada, confidencial, él tiene todo el poder él no se puede victimizar en este caso. Quien no ha entendido que es la violencia política en razón de género tiene que ver con que una autoridad superior ejerza violencia para descarrilar a una persona que aspira a un cargo”.

“Qué es lo que intenta el presidente, descarrilarme, lo que intenta es atacarme, él no es el candidato. Hay que explicarle al presidente que él dejo de ser el candidato hace cinco años y que ahora es el presidente”.

Mencionó que en el Senado está su declaración pública "ahí digo para que soy buena. Yo no tengo mil 400 millones de pesos, esas son la ventas de diez años de trabajo, pero son ventas, no utilidades de donde queda un cuatro o cinco por ciento de utilidades".

Afirmó que como delegada de la Miguel Hidalgo no dio una sola manifestación de obra, “y si el hijo del presidente vende chocolates a mí no me importa, que venda chocolates. A mi hija no le mandé contratos, tenemos una empresa de aires condicionados desde hace 30 años, yo no le he mandado un solo contrato a mi hija. No soy millonaria, no me he robado un solo peso del erario público”.

“Lo que hace el presidente es tratar de decir que yo soy una maldita rica porque confunde ventas con utilidades. Si tengo derecho a enojarme porque se mete a mi vida privada”.

Por otro lado, durante la reunión de los Integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas que preside la aspirante del Frente Amplio Xóchitl Gálvez Ruiz, reconocieron que hay mucho que hacer para combatir la discriminación, el atraso y la pobreza que enfrentan estas comunidades.

Gálvez Ruiz mencionó que en México los pueblos originarios representan la quinta parte de la población, de éstos, 23.2 millones son indígenas, 2.6 millones son afromexicanos y 7.3 millones hablan por lo menos una de las 68 lenguas originarias.

Sin embargo, lamentó que 15 millones dejaron de usar su lengua nativa, debido a las políticas públicas de castellanización y la discriminación de una sociedad, que desconoce o ignora su aportación a la construcción de la nación pluricultural que tenemos.

Los integrantes de este órgano legislativo conmemoraron el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, con la aprobación de seis minutas que buscan avanzar en el marco normativo en beneficio de este sector.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La senadora se pronunció por continuar la lucha por el derecho a la consulta libre, previa e informada, por lo que aseguró que la Comisión está lista para dictaminar la iniciativa de Consulta, una vez que la Comisión de Gobernación así lo decida.