Hay recursos suficientes para pagar seguro de ninis: Horacio Duarte

Horacio Duarte, subsecretario del Empleo y encargado del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, aseguró que cuentan con los recursos suficientes para pagar el seguro facultativo, sin que el Instituto Mexicano del Seguro Social eche mano de sus reservas para pagar la diferencia.

"No, nosotros tenemos calculado el pago del seguro desde el inicio, forma parte del presupuesto y está calculado. No tenemos ningún problema, no es ningún problema eso", dijo antes de entrar a una reunión privada del presidente Andrés Manuel López Obrador con el gabinete ampliado.

Esta mañana, El Sol de México dio a conocer que la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública no pagará los mil 600 millones de pesos para los 2.4 millones de beneficiarios, por lo que el IMSS tendría que usar parte de sus reservas para solventar los recursos.

También rechazó que los conflictos entre las empresas y los sindicatos, como la CROC y Walmart, haya impactado de forma negativa al programa, al cual recientemente se incorporaron incorporaron empresas grandes como Nissan y Lala.

"No hemos tenido impactos negativos sobre el tema sindical, ese es un tema que se ve en otro apartado. Nosotros vamos sumando empresas, hemos venido incorporando empresas muy grandes. Hace unos días se sumó Lala, se ha sumado Nissan, muchas marcas que están muy comprometidas en el programa", dijo.

Duarte también dio a conocer que ya comenzaron a entregar las becas a los jóvenes inscritos, los cuales hasta hora contabilizan 80 mil preinscritos.

"Ya empezaron a fluir los pagos, ya hemos empezado a pagar las becas. Hemos empezado a dispersar discursos, de manera que los jóvenes ya están recibiendo", explicó.

Los beneficiarios comenzaron a trabajar con las empresas desde el 21 de enero, la segunda entrada fue el 5 de febrero y la tercera el 18 de febrero.