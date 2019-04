¡Hay tiro! Senadores Napito y Kuri chocan por reforma laboral

“No van a violentar mis derechos ni políticos ni ciudadanos. Ni ellos ni nadie”, enfatizó el senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia.

Estas afirmaciones se dan luego de que el PAN, en el Senado de la República, solicitó a la Mesa Directiva de este recinto, información por la cual se acreditara que Gómez Urrutia no representa un conflicto de interés para analizar, discutir y posiblemente aprobar la minuta de la reforma laboral.

Esto, mencionó el coordinador del albiceleste, Mauricio Kuri, debido a que el senador de Morena, quien preside la Comisión del Trabajo y Previsión Social, es líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y similares de la República Mexicana.

#SesiónSenado #Senador @NapoleonGomezUr #Morena señala que se realiza una reforma integral para reconocer y estipular en las leyes, derechos de trabajadores del hogar, los cuales, se habían mantenido "en un vacío legal" que no permitía incluirlas en el régimen de #SeguridadSocial pic.twitter.com/viMQE3P9ek — Noticias Congreso (@NoticiaCongreso) April 23, 2019

Así como, dijo, cuenta con la nacionalidad canadiense, a de uno de los socios comerciales con los que México firmará el Tratado México, Estados Unido y Canadá (TMEC); razones que podrían llegar a hacer pensar “que hay un conflicto de interés, no es una cuestión personal, es una cuestión que fue presentado por el grupo parlamentario del PAN, una decisión institucional”, aclaró.

Ante ello, el también líder de la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), rechazó “categóricamente cualquier insinuación o interpretación que esté haciendo por desconocimiento por perversión o por cualquier otra razón de lo que vino a presentar aquí” y advirtió que pese a los intentos de defender los intereses de los empresarios, éste no cederá en la lucha de los trabajadores de México.

“Como líder sindical, como líder social, no contemplando los intereses de las empresas que muchos de ellos representan, quiero dejarlo muy claro, y si el señor tiene cualquier duda y quiere información adicional, con mucho gusto a él y a cualquiera se lo puedo proporcionar, de frente y de cara a la nación”, reviró Napoleón Gómez.

En este sentido, llamó a discutir temas personales entre personas y no en dentro del Pleno de la Cámara de Senadores, pues refrendó “que no quiera esconder el interés mediático que quieren sacar de esto y que no tienen ningún fundamento”

“Si quieren cerrar los ojos ante esta realidad no se confíen mucho porque eventualmente esto se puede convertir en conflictos mayores”, añadió.

El coordinador del PAN también expresó su preocupación de que México haya ratificado el convenio 98 de la OIT, cuando ni Estados Unidos ni Canadá lo han ratificado.