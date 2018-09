Hay vínculo de Marko Cortés con dirigencia, revela Gómez Morín

Manuel Gómez Morín Martínez del Río, aspirante a la dirigencia nacional del PAN, acusó que la elección que se lleva al interior cuenta con dados cargados para favorecer a Marko Cortés, donde éste está utilizando la estructura interna para recabar apoyos y cumplir con los requisitos de la convocatoria emitida por la Comisión Nacional Electoral (Conecen).

En entrevista con El Sol de México , Gómez Morín apuntó que al interior del partido se ha mandado un mensaje incorrecto, pues con el arropamiento de los gobernadores y los vínculos cercanos en la actual dirigencia con Cortés Mendoza no se garantiza parcialidad en el proceso.

Mencionó que tanto la convocatoria, como el estatuto están mal, ya que genera consecuencias para quienes participan en la disputa por la presidencia nacional del albiceleste; además que “parece que para la Conecen lo que importa es el tiempo y el dinero, por lo que por lo que la Conecen debería estar preocupada es por la certidumbre, es por la equidad, por la transparencia de un proceso interno”.

Señaló que el PAN necesita una reingeniería que busque colocar al PAN dentro de la ciudadanía y que empodere a su militancia joven, pues recalcó este sector de la población pronto tomará las riendas del país y tendrá que hacerse de los partidos con los que se cuentan para hacer un cambio en la política de México.

“Algo que en Acción Nacional se perdió fue que la sociedad nos viese como suyo”, lo cual criticó se debilitó al tiempo que llegaron al poder.

Subrayó, no buscará ningún otro cargo y se dedicará de tiempo completo al partido, en donde llevará a cabo el análisis para que se hagan los cambios necesarios a los estatutos para que lo que se vio con Ricardo Anaya no vuelva a ocurrir.

“Para mí sí fue muy grave que Ricardo Anaya, en lugar de ser presidente del partido, hubiese ido tras un proyecto de grupo o personal, ¿por qué lo digo? Porque en 2015 el PAN necesitaba un presidente de tiempo completo, que dedicara tres años exclusivos al partido y no a otra cosa”.

Si llegara a ganar Marko Cortés, ¿se podría decir que es un dedazo anunciado?

No sé si un dedazo, pero creo que han mandado muy mal los mensajes por quienes cobijan ese proyecto, están por un lado los gobernadores y por otro lado sabemos que hay un vínculo muy cercano de Marko Cortés en la actual dirigencia, entonces sí pareciera que representa a esos grupos. Algo que estamos observando con mucha preocupación es que la estructura del partido le está consiguiendo las firmas a Marko Cortés, está utilizando la estructura del partido, y en algunos lugares donde gobierna el PAN, se está diciendo que hay línea desde arriba para apoyar el proyecto de Marko. Yo he hablado con gente que teme ser despedida si se manifiesta en contra o toma otra elección, no voy a dar nombres pero sí he hablado con dos o tres personas que me lo han dicho.

¿Considera que actualmente el partido está controlado por un grupo político?

Si no está parece, y precisamente estamos participando nosotros para que eso que parece, que luego dicen que lo que parece es, no sea o no siga siendo. Acción Nacional no se hizo para un determinado grupo de personas, su esencia es otra, su esencia es ser un instrumento de la sociedad en la que participan mucha gente.

¿Qué diferencia hay entre Gómez Morín abuelo y Gómez Morín nieto?

Mi abuelo es una persona que admiro, una persona sumamente inteligente. No aspiro a ser como él, pero sí quiero aportar lo más que pueda y sobre todo me interesa preservar su legado, pero una central, sobre todo para estos tiempos es Acción Nacional, como un partido político que tiene que estar presente en México, que es el único que puede constituir una oposición real al Lopezobradorismo.

En este sentido, ¿usted ve viable un acercamiento entre el PRI y el PAN para darle frente a esta mayoría de Morena?

No, creo que cada uno tiene que hacerlo desde su propia trinchera. Y lo que queremos hacer es, no regresar al pasado como partido opositor, sino sacar desde adentro sacar la fuerza que tuvimos, con la finalidad de ser una oposición auténtica ante el partido en el poder.