Hemos erradicado la corrupción, la desigualdad de género y el nepotismo: Arturo Zaldívar

El ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que en tan solo tres años han logrado concretar todos los cambios normativos para erradicar la corrupción, el nepotismo y la desigualdad de género en el Poder Judicial de la Federación.

Así lo aseguró al presentar el tercer informe anual de labores del Poder Judicial de la Federación 2021 en el que resaltó avances en la carrera judicial, la escuela de formación judicial, el servicio de defensoría pública del país, entre otros.

“Todo esto lo hemos hecho con menos recursos. En términos reales, en estos tres años hemos ejercido siete mil millones de pesos menos por año, que el presupuesto asignado en 2018 [...] es así como construimos una cultura de gestión pública diferente, más austera, racional, eficiente y transparente de cara a la ciudadanía”, aseguró en el evento en el que estuvo acompañado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

De manera particular, resaltó los avances en el combate a la corrupción que se han conseguido bajo “un criterio de cero tolerancia”, con lo que “hemos logrado romper las estructuras de poder con las que abogados, despachos y representantes de intereses económicos practicaban influencias e impunidad al interior del Poder Judicial”.

También aseguró que durante los tres años que lleva al frente del Máximo Tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal han adoptado medidas preventivas que permiten detectar irregularidades e imponer sanciones ejemplares en casos de inconsistencias de evolución patrimonial.

“De esta manera puedo afirmar categóricamente que en el Poder Judicial de la Federación ya no hay corrupción tolerada ni institucionalizada. Ya no hay corrupción avalada ni auspiciada desde arriba. Los casos de corrupción que existen son aislados y no obedecen más a la existencia de mafias de corrupción que operaban desde dentro”, aseguró.

Sin embargo, afirmó que quizás el cambio más profundo y el que mayor satisfacción personal le produce es el que han logrado en el rubro de la igualdad de género, para el que se han implementado políticas en tres ejes: transformar el entorno laboral, juzgar con perspectiva de género y alcanzar una integración paritaria.

“En nuestro país no habrá justicia hasta que no se desarticulen los temas de privilegio sobre los que está construido nuestro orden social. No habrá justicia para las mujeres mientras sigan siendo juzgadas con la vara de los sesgos y los estereotipos. Necesitamos jueces y juezas, defensores y defensoras, que contribuyan a desmontar las estructuras que han tenido tanto tiempo sometidas y discriminadas a las mujeres”, sentenció.

Sobre el nepotismo, si bien explicó que existe una práctica generalizada de este fenómeno, aseguró que con los cambios en el nuevo sistema de carrera judicial y la implementación del plan integral del combate al nepotismo han acabado con este fenómeno.

“Gracias a la aplicación de estos criterios hemos erradicado el nepotismo en todos los órganos jurisdiccionales. No existe actualmente ningún juzgado o tribunal en el país en el que el titular tenga familiares trabajando para él o para ella”.