Hemos seguido deteniendo a los narcomenudistas: Enrique Graue

SALAMANCA, España.- Un río de gente le impide al rector Enrique Graue caminar con más velocidad en el Centro de Convenciones de la Universidad de Salamanca. Cada tantos pasos alguno de los más de 600 colegas de las diversas universidades iberoamericanas lo detienen para saludarlo.

Un abrazo, una palmada. Sonrisas. Es evidente el reconocimiento al prestigio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Así lo demuestran las múltiples menciones que se hacen de la máxima casa de estudios de México durante el IV Encuentro Iberoamericano de Rectores Universia 2018.

Desde la decana de las universidades de habla hispana, el rector de la UNAM habla de la coyuntura en México. La política, la educativa, la laboral e incluso el narcomenudeo.

¿Qué gana la UNAM con su participación en este tipo de encuentros?

En principio gana toda la educación superior de Iberoamérica. Son encuentros periódicos que hacen las universidades con el fin de orientarnos, discutir y reflexionar sobre el futuro inmediato. Todos coincidimos claramente en la necesidad de movernos rápidamente hacia tecnologías de información, hacia la innovación, educativa como social y crear nuevas licenciaturas que la sociedad demanda.

¿Cómo pasar del debate a los hechos tangibles en beneficio de la educación, las universidades y los universitarios?

Esa es la tarea cotidiana, y de ahí el valor del encuentro. No debemos nunca distraer el foco de que necesitamos modernizarnos e innovar, es una labor diaria.

¿Cómo trabaja la UNAM con Grupo Santander en apoyo de los estudiantes?

Muy armónicamente. Hemos obtenido mucho apoyo. El Banco Santander ha hecho de la educación su trabajo de compromiso social y sería muy bueno que otros bancos lo hicieran.

Se habló mucho en esta reunión sobre las dificultades de financiamiento para los estudiantes, ¿En qué posición se encuentra México?

Nunca es suficiente. Hay créditos, la UNAM tiene un sistema de becas internacionales, la SEP nos apoya con parte de esto y por supuesto están también las becas de Grupo Santander, pero en general siempre serán recursos limitados.

También se habló de falta de oportunidades para los recién egresados, y es una preocupación particular en México…

Sí hay desempleo en México, pero los datos que nosotros tenemos es que en nuestra Universidad no es tal el caso. El problema existe y es grave, lo que tenemos que hacer es reinventar las carreras.

Todavía existe en los jóvenes una tendencia a entrar en las carreras tradicionales, históricamente saturadas, y en consecuencia, el mercado de trabajo también lo está.

En México nos encontramos en plena campaña presidencial y la discusión educativa se ha reducido a continuar o no con la implementación de la reforma.

En la Universidad examinamos las plataformas, de hecho hubo una serie de sesiones con los representantes de los partidos y sí encontramos una pobreza de propuestas en educación superior.

Hace unos meses la UNAM se vio envuelta en la polémica por la presencia del narcomenudeo en Ciudad Universitaria. ¿Qué están haciendo?

Hemos avanzado mucho. Hemos seguido deteniendo narcomenudistas, han salido constantemente en la prensa. Han sido detenidos más de 90 y ha mejorado muchísimo, los espacios han sido recuperados. No vamos a impedir que eventualmente alguien entre, pero se ha disminuido muchísimo. Hay un programa que es permanente.

¿Es la autonomía de la UNAM un impedimento para investigar?

Por supuesto que no. Eventualmente todo el mundo puede entrar a investigar, no tenemos barreras. No queremos fuerzas policiacas armadas entrando en la Universidad por razones muy obvias. Si se arma una balacera entre policías y narcomenudistas puede haber mucha más gente afectada. Por eso, no por autonomía, es que no queremos que la policía armada entre a perseguirlos.

Durante la inauguración del encuentro, José Ángel Gurría hablaba acerca de la necesidad de mantener la autonomía de las universidades, pero con una visión de rendición de cuentas. En México algunas universidades públicas han sido utilizadas como puente para desviar recursos, ¿cómo debe mejorarse la rendición de cuentas?

Es una necesidad absoluta, debemos rendir cuentas ante la Federación de los recursos que nos da. En la UNAM lo hacemos puntualmente desde hace muchos años. De hecho este año ya entregamos a la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados la cuenta pública y a la Auditoría Superior de la Federación. Y es deplorable que sucedan esos desvíos.