Hice el compromiso de cancelar la Reforma Educativa y estoy cumpliendo: AMLO

Andrés Manuel López Obrador manifestó que sobre el memorándum que abroga la Reforma Educativa, hay diversas opiniones y debate, por lo que se habrá de analizar más.

Puntualizó que se tenia la posibilidad de hacer una Reforma sólo a la Ley Reglamentaria del Artículo 3 para quitar lo de las evaluaciones punitivas, "podríamos sacar los votos, se podría hacer con la mayoría simple, pero quise que se conociera con mucha claridad nuestra postura porque no es un asunto jurídico, sino político pues se dañó mucho a la sociedad y al magisterio”.

En su conferencia de prensa mañanera, López Obrador abundó que se está cumpliendo el compromiso, por lo que convocó al diálogo para concretarse la reforma.

Acotó que para dejar las cosas en claro, consideró conveniente redactar el memorándum porque se está en contra de la mal llamada Reforma Educativa, porque fue impuesta desde el extranjero y no tiene nada que ver con mejorar la calidad de la enseñanza, por el contrario, afectó la dignidad de los maestros.

En el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el primer mandatario subrayó que hay quienes no están de acuerdo y "eso es respetable pero no lo comparto", y recordó que en el pasado la SEP gastó 2 mil millones de pesos, por lo que no habrá de darse paso atrás.

Manifestó qué hay un país de leyes y un auténtico estado de derecho y se puede acudir a cualquier instancia y si se comete un error , habrá que actuar y presentar denuncias porque para eso está la autoridad.

Puntualizó que se habrá de convocar al diálogo, porque aboga hay un viraje y un cambio de política. “No se puede poner vino nuevo en botellas viejas, el país está cambiando, esto está la Cuarta Transformación”.