Captan a hijo de AMLO en lujoso hotel de España y desata ola de reacciones

José Ramón López Beltrán, hijo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador fue captado en un lujoso hotel de España, así lo evidencian una serie de imágenes difundidas en redes sociales.

El Sol de México se dio a la tarea de confirmar la noticia que se ha vuelto viral, en un primer intento se comunicó a la recepción del hotel y la llamada fue transferida a la habitación de José Ramón López, pero se cortó después de enlazarse.

Política ¡Se quedan sin calaverita! Es oficial fin de pensiones a expresidentes

En un segundo intento, el personal de recepción notificó a El Sol de México que no había registro de un huésped con ese nombre.

López Beltrán fue ubicado en en el hotel de lujo de Madrid, Villa Magna cuyo costo por noche es de más de 7 mil pesos la noche.

Sitios de turismo consideran a este lugar de cinco estrellasy se encuentra en una ubicación céntrica en Madrid, muy cerca de Museum of Public Art, Prado Museum y Plaza Mayor.

Entre sus servicios ofrece gimnasio, sauna y baño turco, servicios de concierge y niñera.

Las instalaciones para eventos de este hotel incluyen espacio para conferencias y salas de reuniones.

Que bien! Hijo de AMLO en el hotel más lujoso de Madrid departiendo con mujeres de dudosa...

A donde está la austeridad? pic.twitter.com/iXo9TLZRFn — Eloina Fernández (@EloinaFdz) 31 de octubre de 2018

Y las redes se indignaron

El hijo de @lopezobrador_ es captado en el Hotel Villamagna de #Madrid , donde una habitación cuesta en promedio 500 € la noche. 🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/A4O74UPFUk — Maki Moreno (@Makiamore) 31 de octubre de 2018 Vergassss ya no funcionó lo del apocalipsis por la cancelación del NAICM

Qué hacemos?

Ya se y si criticamos al hijo de AMLO?

Chingon activa a toda la neochairiza😂😂😂



Duración de este nuevo berrinche?



3 Días a lo más ,,,tengo nervios que seguira? — EGR (@garraen_enrique) 1 de noviembre de 2018 A ver que alguien me explique, hijo de AMLO no puede pagar una noche de 500 Euros. Pero la gaviota si una 🏠 blanca un depa en MIami de 3millones de dólares, pasearse por Paris con la familia, compras en las mejores tiendas Beverly Hills etc. Por trabajar en TV?? — Alejandro R Moreyra (@alexreymor) 31 de octubre de 2018 hasta donde se ese hijo de amlo nunca ha trabajado, o me equivoco??? — olga martinez (@olgahermar) 31 de octubre de 2018