Hospitalizan a Yeidckol Polevnsky por contagio de Covid-19

Luego de que ayer se diera a conocer que la morenista Yeidckol Polevnsky dio positivo en la prueba de coronavirus, esta mañana informó que fue hospitalizada.

La excandidata a la dirigencia de Morena dijo sentirse "muy bien".

A través de su cuenta de Twitter, Polevnsky dijo que después de los estudios médicos correspondientes, el Doctor decidió que debe quedarse internada en el Hospital.

Además, agradeció todos los mensajes que ha recibido como muestra de apoyo.

Queridas compañeras y compañeros, recién me terminaron de hacer los estudios médicos, el Dr. decidió que debo quedarme en el Hospital.

Desde el fondo de mi corazón agradezco todos sus mensajes de apoyo.

Los quiero mucho

Luchar es la respuesta.#Yeidckol #LealtadTrabajoResultados — Yeidckol Polevnsky (@yeidckol) October 22, 2020

En entrevista televisiva, dijo que se hizo la prueba dos veces debido a que no presentaba síntomas característicos del nuevo coronavirus como la fiebre y que seguirá en hospitalización hasta nuevo aviso.

“No tuve en ningún momento fiebre, lo que tuve fue una tremenda diarrea que me desintoxicó, me hice la prueba, pero como no tenía ningún síntoma, pues pensé que hubo un error, pero me hicieron de nuevo la prueba”.

Polevnsky indicó que durante su gira por la República como candidata a la Secretaría General de Morena tomó las medidas sanitarias necesarias, aunque consideró que pudo haberse contagiado de Covid-19 en alguno de sus eventos.