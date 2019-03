Hoy se votaría dictamen de reforma educativa: Mario Delgado

El líder de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, dijo que hoy se tiene programada la sesión de la Comisión de Educación, junto con la de Puntos Constitucionales para aprobar el dictamen de reforma educativa.

Carrillo Delgado afirmó que es importante tener dictamen para ya tener una discusión sobre un documento que esté aprobado para ya evitar especulaciones. Y entonces que se puede atender cualquier otra preocupación.

Expuso que se cumple a cabalidad la promesa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de abrogar por completo la reforma educativa de la administración anterior.

"No hay presión"

Rechazó que exista chantaje de los maestros sino peticiones. “Falta más información, que se conozcan bien los detalles de lo que se está planteando, hay mucha confusión también sobre el 123, apartado B, y los maestros están en al apartado B del 123, y ahí se van a quedar junto con las disposiciones en el Tercero constitucional”.

Insistió que no es presión la postura de los maestros sino una legítima manifestación. “Gracias a los maestros, a la resistencia que tuvieron a la reforma educativa de Peña, hoy están las condiciones para cambiar por completo, para cambiar el paradigma de la educación en México, que nunca más se vuelva a perseguir a los maestros".

Delgado Carrillo dijo que los maestros son bienvenidos, "no es la primera vez que vienen y nosotros no vamos a forzar ninguna situación, y no vamos también a usar la fuerza pública. Estamos en diálogo con ellos, para nosotros el diálogo es el instrumento de la democracia y sobre todo, más en la Cámara de Diputados”.

Aseguró que hoy sesionarán las comisiones de Educación y Puntos Constitucionales, pues esa es la propuesta que se les hizo a los integrantes de la CNTE para tener ya un dictamen y ya poder discutir sobre un documento que esté aprobado.