Declaraciones del secretario de Marina, "todo un símbolo de la militarización en México": HRW

El director ejecutivo de la organización internacional Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, calificó como "muy peligrosas" las declaraciones del secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán, quien durante la conferencia presidencial de este viernes criticó al Poder Judicial por no apoyar al gobierno en el combate a las drogas e incluso los llamó "enemigos".

A través de un mensaje en sus redes sociales, el directivo aseguró que estas declaraciones son “todo un símbolo de la militarización en México y la degradación del Estado de derecho”, por lo que condenó las declaraciones.

Sociedad Semar reconoce colusión de autoridades con Cártel del Dragón en tráfico de totoaba

“El comandante de la Marina de México dice, en una rueda de prensa junto con el Pdte. López Obrador, que sus “enemigos” están en el poder judicial. Todo un símbolo de la militarización de México y la degradación del Estado de derecho en la presidencia de AMLO. Muy peligroso”, criticó.

Esta mañana, durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Marina cuestionó el trabajo de ministerios públicos y jueces en los casos relacionados con el tráfico de drogas, a los que calificó de “enemigos” en el combate a las drogas.

Esto ocurrió al hablar de un operativo marítimo en Guaymas, Sonora, en el que se decomisaron 691 kilos de metanfetaminas, caso del que aseguró no poder dar más detalles, pues dijo que hacerlo afectaría la investigación, dado que no se tiene el apoyo de jueces y ministerios públicos.

“Esta es una situación que hay que hacerla paso a paso, bien fiscalizada y bien judicializada porque si no, la ayuda no la tenemos de jueces y ministerios públicos. Tenemos que cerrar bien el círculo, porque si no, se nos van. Hay muchos casos que hasta pena nos dan que actúen de esa manera parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial, y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llevar a cabo la detención”, dijo.