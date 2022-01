Hugo Eric Flores mete las manos al fuego por el Cuauh

El fundador de los desaparecidos partidos Encuentro Social y Encuentro Solidario (PES), Hugo Eric Flores Cervantes, negó categóricamente tener cualquier vínculo con el crimen organizado y afirmó que metería las manos al fuego con los ojos cerrados por el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, a quien también deslindó de cualquier nexo con delincuentes.

En entrevista con El Sol de México, el exdelegado federal de la Secretaría de Bienestar en Morelos dijo que si el PES hubiera detectado vínculos de Blanco Bravo con el crimen organizado no lo hubieran apoyado para que llegara al cargo que ocupa.

Añadió que el exfutbolista le contó que esa foto era muy vieja, mucho antes de que fuera gobernador y de que estuviera en campaña, contradiciendo la versión que dio la Iglesia Católica en Morelos.

–¿Cuál es su opinión respecto a la fotografía (donde se ve a Cuauhtémoc Blanco con tres integrantes del crimen organizado)?

Cuauhtémoc nada tiene que ver con el crimen organizado, al contrario, lo hemos combatido ferozmente. La instrucción que siempre yo vi que Cuauhtémoc Blanco dio al gobierno local, era combatir a la gente del crimen organizado.

Llama la atención porque los personajes de esa foto, que yo no conozco a ninguno, no tuve ni una reunión ni relación ni nada, pero ellos sí tienen relación con otros políticos. Llama la atención que a los políticos con los que sí tienen relación no se mencionan en sus notas.

–¿Quiénes son?

Ese sería un buen tema que ustedes pudieran investigar. Eso sería tarea de ustedes, no es solamente una foto, hay muchos temas de seguridad…yo no puedo revelar. Podrían ser presidentes municipales y con ellos sí han trabajado de manera directa y con un legislador federal.

Me llama la atención que han involucrado en las cosas a la gente que sí hemos combatido el crimen organizado, que sí hemos puesto por delante las instrucciones de López Obrador para prevalecer el estado de derecho en Morelos, y que por una foto que yo no tenía conocimiento ahora se esté incriminando a Cuauhtémoc.

Quiero decir también que, de acuerdo a lo que a mí me dijo Cuauhtémoc y que después fue publicado en distintos medios, es una foto vieja. No era una foto de cuando él era gobernador, ni siquiera cuando él era candidato a la gubernatura.

–La foto está prácticamente posada, como cuando abrazamos algún amigo, no es una foto que esté en el público y que casualmente se hayan acercado.

Yo veo miles de fotos de Cuauhtémoc en la misma pose ¡eh! Cuauhtémoc es una persona muy accesible para las fotos y lo vi sacarse no una, ni dos, sino miles de fotos en eventos públicos cuando era candidato. Y evidentemente si nosotros hubiéramos tenido el menor indicio de que él hubiera estado coaligado con el crimen organizado, de ninguna manera lo postulamos.

Cosa que no es así. Si usted me dice que esa es una pose de amigos, deberían revisar fotos de Cuauhtémoc donde su ergonomía, su manera de ser, lo hace que abrace a la gente.

–Al día siguiente de que se publicó la fotografía aparecieron mantas con amenazas, no sólo a Cuauhtémoc, sino contra usted, y señalan que usted lo conoce y sabe de los vínculos que tiene el gobernador con el crimen organizado.

Yo emití un comunicado y niego categóricamente conocerlos, haber tenido alguna reunión, tener alguna relación, tener algún contacto. No es la primera vez que aparecen mantas del crimen organizado. Esas mantas son de narcopolíticos. Están súper bien redactadas, sin faltas de ortografía…

Es evidente que obedece a intereses políticos, está más que claro. No es la primera vez que me ponen a mí en algún mensaje con claras alusiones políticas, lo niego categóricamente.

No conozco a ninguno de ellos, nunca tuve ni un contacto con ellos, nunca tuve ninguna reunión con ellos.

El informante que ustedes dicen en la nota que sacaron, deben poner su nombre porque es un mentiroso, de ninguna manera hubo una reunión en Tabachines con ninguno de ellos. No conozco al Comando Tlahuica, ni a la persona señalada ni a ningún otro miembro de este comando…

–¿Metería las manos por Cuauhtémoc Blanco?

Con el tema del crimen organizado, sí. No por algunos secretarios de la administración a los que no conozco. A los que yo conozco sí. A la gente del gabinete de seguridad, por todos ellos sí. Al jefe de la policía Guarneros, al general Vallejo, al secretario de Gobierno, los que estaban en la mesa de seguridad, al que fue de la Fiscalía General, a la gente de la Fiscalía sí.

No me cabe duda que todo mundo hizo un trabajo ejemplar y difícil ante las circunstancias en el estado.

–¿Con los ojos cerrados?

Absolutamente en el tema del crimen organizado. Nunca tuve yo ningún indicio. Pero quiero ser muy insistente, esto es por Cuauhtémoc Blanco, no por nadie de su gabinete.

–¿Lo ha llamado a usted el presidente de la República para aclarar este tema?

Recientemente no. Mientras yo fui delegado federal informé puntualmente a todas las autoridades en materia de seguridad, una gran comunicación con la mesa federal, y el Presidente estaba informado de los asuntos que acontecían en el estado de Morelos.

–Fuentes que consultamos nos dicen que la última semana de enero de 2019 usted tuvo una reunión con el gobernador en una casa del Fraccionamiento Tabachines, donde se acordó “aplacar” al grupo de Samir Flores para entregarle “buenas cuentas” a Andrés Manuel López Obrador en el tema de la consulta por la Termoeléctrica de La Huexca.

Es una gran mentira. Yo vi a Samir Flores una vez, cuando yo andaba en una gira, informando del tema de la termoeléctrica. Era un opositor de la termoeléctrica. Las veces que me pidió la palabra, las veces que se la di. Yo lo vi una vez de lejos.

Esa famosa reunión falsa que ustedes están inventando, no existió, es una absoluta mentira, ni en el fraccionamiento Tabachines ni en ningún otro lugar, lo niego categóricamente y la fuente que esté informando es una fuente falsa, está inventándolo, es un mentiroso y me voy a reservar yo los derechos, porque estoy investigando quién es la fuente de ustedes, para poder levantar una denuncia penal en su contra porque esa tal reunión nunca existió. Es una gran mentira.

–¿Que referencias nos puede dar del padre Juan Alvarado, expárroco en Yautepec? ¿Usted presentó a Cuauhtémoc Blanco con Juan Alvarado?

No conozco al padre Juan Alvarado. Yo no lo presenté, Nunca he tenido alguna reunión con él. Alguna ocasión supe de una reunión que alguien tuvo que no fui yo. Al único que llegue a visitar en tres ocasiones fue al obispo de Cuernavaca, temas completamente distintos.

–¿Qué partido político o que personaje es el que estaría detrás de todos estos señalamientos hacia usted?

Son los presidentes municipales, uno o dos legisladores locales, un legislador federal, por ciento, que tiene denuncias de sus amplios nexos con el narco, él sí. Por ahí un periodista participa mucho en el grupo de ellos, ‘pseudoperiodista’ porque lo único que hace el mal informar y desinformar. Es la gente contraria a Cuauhtémoc Blanco.

–¿Algo que quiera agregar?

Pedir que puedan investigar a fondo porque están culpando a gente que combatimos, y a los que sí tienen ligas con ellos no los mencionan.

Yo estoy esperando que el reportero cumpla de verdad con la misión de informar de manera fehaciente. No van a encontrar ninguna foto mía, más que puras habladas. Y evidentemente niego categóricamente, insisto, (nexos) con el crimen organizado o en cualquier parte del país.

–¿Han amenazado a Cuauhtémoc Blanco?

Las narcomantas, no es la primera vez.





Con informción de Rivelino Rueda