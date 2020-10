Por lluvia de críticas, suspenden comparecencia de Gatell en el Senado

La comparecencia de del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, fue suspendida en el Senado por falta de garantías. "No hay el comportamiento ni las condiciones de pluralidad y de respeto", dijo el presidente de la Comisión de Salud, Miguel Ángel Navarro.

En tanto desde la tribuna, Lilly Téllez le gritaba a Malú Micher, quien se carcajeaba en su curul de lo que decía la panista.

“Si usted no pone orden lo que tengo que poner yo’’, le decía Téllez al presidente de la Comisión de Salud, Miguel Ángel Navarro. “Déjeme hablar, suplicaba el morenista, ¡por favor! senadora Malú, por favor senadora Lilly Téllez, por favor’’.

Pero Lilly Téllez estaba molesta e insistía: ¡váyase!, señalando la salida con la mano derecha, Malú seguía riendo. Navarro suplicaba: en aras de respeto al Senado no exista un diálogo entre las dos y un respeto a la oradora para que termine. Gatell expectante, se notaba que reía, disfrutaba por dentro del cubrebocas.

Fue una bronca de diálogos durante la segunda ronda de preguntas y respuestas y que al mismo tiempo Gatell soporto los embates primero de la senadora Martha Cecilia Márquez, que agarro parejo hasta pedir la renuncia del titular de la Cofepris.

Luego vino Malú Micher que explotó al señalar: “todas, todas las denuncias se van al basurero, porque no sirven, porque mienten, porque no entregan pruebas, porque aquí no se está muriendo nadie por omisión o por culpa de nadie; venimos arrastrando al corrupción que ustedes generaron, aquí está la felicitación del gobierno de la cuatroté, aquí está lo que dice la OMS en favor del gobierno mexicano’’.

"Virrey de los muertos"

Tocó el turno de Téllez que calificó a Gatell de ciego o de mentir, “se le olvido que estamos hablando de seres humanos, personas, no son cifras, y se dice médico que se obsesionado de una curva que nunca bajo y como broche de oro, el 73 por ciento de los intubados se mueren.

“Con su lealtad a ciegas al presidente, usted solo ha dado palos de ciego’’, acusó Lilly antes de decirle a Gatell: “le voy a entregar su 'cetro'’, pequeño virrey de las camas vacías y de los muertos en casa’’.

Los gritos en las curules de las morenistas: “no se lo aceptes, no se lo aceptes, no se lo acepte’’.

En sus respuestas, Hugo López Gatell lamentaba que senadores y senadoras se sustraigan una y otra vez de la realidad; “veo curules vacías nuevamente como lo estuvo en la comparecencia de mi maestro el doctor Alcocer (Jorge), pero no perdemos la esperanza; veo que la senadora Márquez también se apresta a retirarse, se llevara las lonas, no lo sé…pero bueno, regresemos al diálogo con el país’’.

En las curules hay protestas

“Les invitamos con todo respeto a que se integren, que esta disonancia cognitiva no les haga mantenerse en el reducto de la minoría o de la auto representación de su papel minoritario en la conciencia pública; invitamos que sean parte de la solución’’, decía Gatell.

Quizá hay frustración, insistía el funcionario desde la tribuna; quizás no sean han sentido convocadas y convocados a participar en el bienestar de la República, quizás no saben cómo, quizás han buscado en los canales equivocados, quizás han preferido permanecer en oficinas, retirarse de los debates públicos en los momentos en que se reflexiona con claridad sobre las condiciones que estamos enfrentando.

Fue entonces que el presidente de la Comisión de Salud decidió suspender la comparecencia, al no existir las garantías de civilidad; no hay el comportamiento ni las condiciones de pluralidad y de respeto, dijo el senador Miguel Ángel Navarro.

Pero antes de que se retirara la senadora Martha Cecilia Márquez, obsequió a Gatell gel bacterial.