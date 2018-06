IEM aprueba registro de Francisco Cedillo a la primera fórmula de candidatura plurinominal por Morena

Por mayoría de votación, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) otorgó el registro a Francisco Cedillo y Asael Toledo Rangel como candidatos a diputados propietario y suplente, respectivamente, a la primera fórmula por principio de representatividad proporcional de Morena, por lo que la postulación del líder del movimiento de autodefensas, José Manuel Mireles Valverde, quedó sin efectos para esta contienda electoral.

Sin embargo, dicho acuerdo previamente mandatado por resolución de impugnación ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), podría ser nuevamente impugnado ante instancias jurisdiccionales en materia de lo electoral, siendo en este caso el mismo Mireles o la militancia estatal del partido de Morena.

Como único punto de análisis de la sesión extraordinaria convocada con calidad de urgente, los consejeros del IEM expusieron los antecedentes y las motivaciones por las cuales emitieron su votación en la que cuatro de los siete integrantes del órgano electoral lo hicieron a favor del registro de Cedillo y Toledo y tres votaron en contra.

Como argumento principal se mencionó que tras una revisión puntual a la documentación presentada por Morena sobre los procedimientos internos para la designación de candidaturas y de los actores involucrados en este proceso a fin de verificar el cumplimiento de requisitos para la elegibilidad de su registro, los consejeros determinaron otorgarles el registro y modificar el acuerdo en el que se tenía a Mireles como candidato a la primera fórmula plurinominal.

Por lo que el acuerdo del IEM determina ahora que el expediente presentado por Morena no fue de registro sino de procedimiento de alcance de designación, la Comisión de Justicia y Honor se separará de Morena, se eliminará el argumento de presunción de registro, se desestimarán los documentos presentados por Morena porque el TEEM ya abordó el tema, el documento no tiene carácter de superviniente y no hay certeza de firmeza de resolución de acuerdo de comisiones de Morena.