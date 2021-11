Ignacio Mier se compromete a sacar adelante reforma energética de AMLO

El líder de los legisladores de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco refrendó su convicción y la de sus aliados, de aprobar la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador y adelantó el compromiso de los 277 legisladores de su bloque (Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista), en que van a recorrer los 300 distritos federales electorales para promover las "bondades" de la propuesta presidencial.

Al salir del encuentro que tuvieron los diputados oficialistas con el mandatario federal en Palacio Nacional, el coordinador morenista en San Lázaro subrayó que sus diputados deben ser congruentes y consecuentes con lo que votó la gente y reiteró que el respaldo a la iniciativa presidencial en materia eléctrica es su convicción, pero también de la toda la Coalición Juntos Haremos Historia.

Adelantó que sus diputados van a emprender una movilización por los 300 distritos federales electorales para que la gente conozca "conozca de sus bondades", pues destacó que es importante para México, como nación, que se tenga el control del sector energético.

Subrayó que los diputados que no estén a favor de la reforma eléctrica deberán explicarle a la gente por qué no apoyan la propuesta y aunque no están dispuestos a modificar la iniciativa presidencial, sí hizo un llamado a los diputados de oposición para que se abran a escuchar y no vean el debate de forma sectaria o en función de los intereses de un partido político.

"¡Que le expliquen (los diputados de oposición) por qué están en contra!", exclamó Mier Velasco, mientras reprochó que Acción Nacional hubiera "condicionado" la aprobación del presupuesto por la reforma eléctrica y acusó que eso "es un moche disfrazado".

A pregunta expresa de El Sol de México, se le cuestionó a Mier Velasco si tildaría de "salinistas", como lo hizo ayer el presidente López Obrador a los diputados del PRI, en caso que no apoyen a su bloque con los votos faltantes para que avance la reforma eléctrica, el líder morenista dijo que "el PRI tiene que decidir entre la política de nacionalización de la industria eléctrica del presidente López Mateos y el proyecto que encabezó desde sus orígenes Acción Nacional con Manuel Gómez Morín".

Por ello, cuestionó: "¿El PRI va a seguir a Gómez Morín o a Lázaro Cárdenas?, ¿va a seguir el PRI a Diego Fernández de Ceballos, Calderón y Fox?, que fueron los primeros que le dieron los permisos para entregar al sector privado la industria eléctrica ¿o siguen los principios revolucionarios que siguen como partido?".

Subrayó que Morena no está abierto a negociar, sino a discutir qué es lo que le conviene a México, mientras aclaró que actualmente la Iniciativa Privada "se lleva de ganancia” alrededor de 435 mil millones de pesos y que es lo que el Gobierno pierde sin la reforma eléctrica y, aseguró que eso equivale a 20 millones de pensiones para adultos mayores o dos años de pensiones para los diez millones de adultos que actualmente reciben el apoyo.

Resaltó que no es que estén en contra del sector privado, sino que sí se les permitirá participar, pues expuso que la factura del sector eléctrico en el país vale 800 mil millones de pesos al año y ellos, ya tienen cerca del 50% de ella.

"Lo que le estamos estableciendo es que participen, pero no con todo le mercado. Si no, nos va a pasar lo que está pasando en España, en España 3 empresas son las que están controlando las tarifas y los españoles están arrepentidos o como lo que pasó en el estado de California, Estados unidos, con Enron", dijo el legislador de origen poblano.

Subrayó que Morena está abierto a aceptar si están equivocados y mantiene abierta la invitación a los dueños de las empresas generadoras de energía para que demuestren a los mexicanos si los están perjudicando.

Finalmente, se dijo dispuesto a debatir la iniciativa y negó que sea irreductible algún cambio y pidió a los opositores que la lean, pues asegura que en ninguna parte de la ley dice que no va a haber energías limpias o que no se va permitir la inversión extranjera.

Previo a estas declaraciones a la prensa, el diputado Mier le prometió al presidente que no permitirá dar un paso atrás en la transformación del país.

"No vamos a permitir, señor presidente, no vamos a dar un paso atrás. En política dar un paso atrás es la muerte y en política dar un paso adelante es transformar. Vamos a transformar nuestro país y vamos a sacar adelante la reforma eléctrica, y lo haremos con la fuerza de la razón, que nos asiste política, moral, social y sobre todo económica. Lo vamos a hacer, presidente, porque estamos convencidos", sostuvo el legislador morenista.

También aseguró que lo mismo harán en los próximos días con la reforma político-electoral y la reforma para que la Guardia Nacional quede sectorizada al sector militar.