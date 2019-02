Ignora PAN debate de jóvenes, acusa Juan Ignacio Zavala

Juan Ignacio Zavala Gutiérrez aseguró que, como simpatizante del PAN, intentó construir un partido más liberal que pusiera las libertades y los derechos individuales por encima de los demás, pero nunca fue escuchado, razón por la cual ahora milita en las filas del Partido Movimiento Ciudadano (MC).

“Yo estoy a favor de los matrimonios del mismo sexo, de la legalización de las drogas, pero con mucha regulación. ¿Qué quiere decir esto?, que no esté cerca de las escuelas, que no esté cerca de los hospitales y que se pueda vender ciertas cantidades (…). Respecto al tema del aborto, opino que no se debe de criminalizar a las mujeres que abortan (…). No estoy a favor del aborto pero creo que las mujeres que deciden hacerlo no deben de ser señaladas, castigadas y meterlas a la Cárcel”.

En entrevista con El Sol de México, el nuevo secretario de Comunicación Política y Estratégica de Movimiento Ciudadano (MC) confiesa que esos temas están vedados en el PAN y reconoce que al interior de ese partido hay jóvenes que como él apoyan esos temas.

“En Acción Nacional esos temas están vedados y lo peor era que ni siquiera (los jóvenes) habíamos perdido el debate. Nunca hubo debate, nunca se discutió. Entonces yo dije si por lo menos hubiera espacio donde yo pudiera debatir y con el tiempo uno podría ir ganado espacios, ideas y comprometerse en algunas e ir cediendo en otras… pero ni siquiera nos daban esa opción”, expuso el también excolaborador del exsenador Roberto Gil Zuarth.

Zavala Gutiérrez dijo que fue invitado por el Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, con quien desde hace meses mantenían pláticas y hace unos días el Comité Operativo Nacional del partido por votación aceptó incorporación a Movimiento Ciudadano, donde “yo tengo amplias coincidencias con los dirigentes y pertenecemos casi todos a una misma generación somos gente joven la que estamos integrando al partido”, apuntó.

“En Movimiento Ciudadano contrario al PAN yo veo una amplitud, un espacio grande para el debate de ideas y en temas para salir fortalecidos. Ahora con mi salida del PAN yo ya no veo a nadie que defienda esos temas como son: aborto, bodas gay y legalización de las drogas, entre otros temas…nadie dice nada y si tú se los preguntas no te lo van a decir”, acusa.

¿Se habla que entre las secretarías del Juvenil y la de Promoción de la Mujer hay grupos a favor de las bodas del mismo sexo, el aborto y legalización de las drogas, es cierto que hay esas posturas al interior del PAN?

Sí. Existe gente joven al interior del PAN que han apoyado estas propuestas, pero el tema al interior de ese partido nunca se ha debatido o hablado de ello, son temas vedados. Y aunque existen panistas más liberarles que los Yunques yo no veo a ningún panista o nombre de algún militante que los defienda, que por convicción pida que se debatan. Además por estrategia no creo que vayan a votar en esos temas. Tampoco veo a los panistas más abiertos o liberales que por ideología defiendan esos temas o lo vayan a impulsar, no eso nunca va a pasar en el PAN”.

¿Tu pediste que el PAN debatiera esos temas de manera individual o con otros panistas, con otros jóvenes?

Yo no era militante del PAN, era simpatizante. No tenía credencial del PAN pero apoyé muchas campañas, trabajé mucho por ese partido…fueron muchos años. Incluso hice varios escritos donde les decía que el PAN debía de abrirse y nunca hubo debate.

Apoyé las campañas de Fernanda Caso, cuando compitió por la secretaría de Acción Juvenil; la precampaña presidencial de Ernesto Cordero y las campañas de Josefina Vázquez Mota y Ricardo Anaya. También fui a diferentes foros y encuentros y lo defendí y al hacer mis análisis y proponer nunca se me escuchó.

¿Margarita Zavala y Felipe Calderón te apoyaban o estaban en contra de esas ideas, ellos fueron formados en el PAN y eran doctrinarios?

Ellos respetaron siempre mis ideas y mi lucha. Nunca me limitaron ni intervinieron.

¿Cómo llegas a Movimiento Ciudadano?

Fue el coordinador nacional del Partido Movimiento Ciudadano MC quien había visto mis colaboraciones y análisis en algunos medios de comunicación el que me invitó, que me habló de la renovación del partido, eso me entusiasmó y además en Movimiento Ciudadano veo una ideología muy clara que se asemeja con lo que yo he buscado y creído. Además lo acompaña una generación de jóvenes que lo mueve, que lo empuja como son: Jorge Álvarez Maynez, Laura Ballesteros, Luis Donaldo Colosio Riojas y Salomón Chertorivski, entre otros y donde Clemente Castañeda me dijo ayúdame en un esfuerzo de ser un partido fresco, un partido renovado y de los ciudadanos y tras varios meses de encuentros y pláticas acepte.

El Partido de Margarita Zavala y Felipe Calderón ¿no es un buen proyecto?

La decisión de estar en Movimiento Ciudadano fue antes de que Zavala y Calderón (sus tíos) decidieran hacer un partido político.

Yo creo que la creación del nuevo partido político lo hacen con entusiasmo, con mucha emoción pero yo creo que mi perspectiva política es otra. En Movimiento Ciudadano es un partido que puedo ser yo, y eso es importante y no ser sobrino de alguien o que digan está ahí por ellos (Calderón y Margarita) como ya me ocurrió en el pasado, sino ser uno mismo y por otra parte ideológicamente en MC yo me siento identificado. Yo estoy a gusto en el partido e insisto no estaré en “Libre”.

¿Qué le pasó al PAN porque hay tanta división; le puede ocurrir lo mismo que al Partido de la Revolución Democrática (PRD) con el tiempo podrá desaparecer?

En el PAN hay algo más profundo que yunques contra tradicionales o más liberales. En el PAN lo que pasó es que le dejó de importar las ideas, las propuestas y se volvió un partido de “moches”. Muchos panistas, neopanistas o tradicionales se corrompieron y también se llegó al extremo de sólo importar aquellas personas que traían o podían traer “muchos votos”, acarrear gente, cuando el PAN era conocido o fue el partido de los cuadros.