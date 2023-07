Ildefonso Guajardo se baja de la contienda del Frente Amplio; dirigirá vinculación internacional

El diputado del PRI, Ildefonso Guajardo, determinó no continuar en el proceso de selección del candidato del Frente Amplio por México, que habrá de representar al PAN, PRI y PRD, así como a la sociedad civil para la elección del 2024.

"Con el realismo que me caracteriza, reconozco que estos cinco meses no fueron suficientes para lograr un posicionamiento que me permita en este momento aspirar competir", dijo desde sus redes sociales.

El Frente Amplio por México informó que ante la decisión del político, propusieron a Ildefonso Guardo a sumarse como responsable para dirigir la vinculación internacional de la coalición.

"He recibido la invitación (...) para dirigir la vinculación internacional de este frente, conscientes de que estaremos enfrentando en el 24 una elección de estado", dijo al respecto el diputado.

Los intengrantes del Frente Amplio reconocieron la figura de Ildefonso Guajardo, como un perfil idóneo para encabezar esta responsabilidad, por su experiencia y capacidad aprobada, así como lo ha demostrado durante su trayectoria política en el servicio público y privado.

Los dirigentes del PAN, Marko Cortés; PRI, Alejandro Moreno y PRD, Jesús Zambrano, destacaron el liderazgo que tuvo Ildefonso Guajardo, durante las negociaciones del T-MEC, que permitieron a México contar con lazos sólidos comerciales con Estados Unidos y Canadá.

Asimismo, los líderes de los partidos agradecieron al diputado que haya aceptado la invitación, ante su amplia experiencia en materia de economía, relaciones exteriores, telecomunicaciones y competitividad, así como su visión global de los desafíos que enfrenta nuestra nación que será fundamental para consolidar la alianza histórica entre los partidos políticos de oposición y la ciudadanía.