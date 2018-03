El INAI analiza si Facebook filtró datos personales a Cambridge Analytica en México; luego de que se diera a conocer que la empresa británica utilizó la información de los usuarios estadounidenses para orquestar una campaña de manipulación electoral a favor de Donald Trump.



De corroborarse los rumores sobre una posible réplica de la situación en nuestro país, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales coadyuvará con las autoridades británicas y americanas en las averiguaciones contra Cambridge Analytica.

“El INAI está haciendo análisis de posibles implicaciones y se van a abrir los canales de cooperación con autoridades americanas y británicas, por si de sus investigaciones surge alguna conexión con temas de datos personales en México”, informó el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, a El Sol de México.

El titular del órgano garante aseguró que, hasta el momento, no han recibido denuncias por el tema, por lo que aún no pueden emprender acciones sancionatorias contra la red social Facebook.

“Nosotros no hemos recibido ninguna denuncia concreta y nosotros no podemos actuar productivamente en un asunto que si bien, es un escándalo internacional con ese servidor, pero nosotros no hemos recibido ninguna denuncia directa de un usuario concreto que se sepa conocedor”, explicó.

No obstante, Acuña Llamas se deslindó de las investigaciones que realizarán el Instituto Nacional Electoral y Facebook, pese a que se ha alertado de un posible robo de datos personales de los ciudadanos, no sólo desde la red social, sino también en instituciones o mecanismos gubernamentales, como el Registro Nacional Electoral.

El comisionado presidente alegó que en el convenio que firmó con el INE para proteger la información personal de los mexicanos durante las elecciones de 2018, no incluye este tipo de situaciones ni colaboración con Facebook.

“Esa es una cosa distinta, el convenio de nosotros no tiene que ver con el convenio que suscribió el INE con Facebook, es muy distinta, nuestro convenio con el INE es genérico. Nosotros no tenemos con Facebook en ese sentido”, sostuvo.