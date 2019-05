Inai ordenó entregar lista de comunicadores a periodista: Jesús Ramírez

El vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, informó que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó entregar "a un periodista" la lista de los comunicadores que recibieron dinero por concepto de publicidad gubernamental.

El coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República indicó que la información fue validada por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Además -señaló mediante su cuenta en Twitter @JesusRCuevas- se responderá a más de 70 solicitudes de información.

Inai niega haber revelado contratos entre Presidencia y periodistas

El Inai indicó que no ha dado a conocer información del recurso de revisión RRA 2076/19, sobre los periodistas que recibieron recursos del gobierno en el sexenio anterior, vía publicidad.

El organismo indicó que en apego a las leyes General y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no difunde información de recursos en vías de cumplimiento o de cualquier otro en substanciación.

📌 El INAI no entrega la información a los particulares. Por ley, la información la debe entregar el sujeto obligado. Aún en el caso de haber recurso, nosotros tenemos que esperar a verificar y esperar si hay alguna manifestación de quien pidió la información, @f_javier_acuna — INAI (@INAImexico) May 24, 2019

“No se ha difundido ninguna información relativa al recurso de revisión RRA 2076/19, que permanece en vías de cumplimiento, ni de cualquier otro recurso en substanciación”, indicó en un comunicado.

El INAI apuntó que en dicho recurso, la información que proporcionó el sujeto obligado, en este caso la Oficina de la Presidencia de la República, está en proceso de revisión.

📌 Nosotros resolvimos la semana antepasada un recurso sobre gastos de publicidad oficial; esa resolución está en vías de cumplimiento y no le corresponde al INAI entregar la información. Nosotros ordenamos a la Presidencia que la hiciera llegar al particular, @f_javier_acuna — INAI (@INAImexico) May 24, 2019

El Instituto está en revisión de la información que proporcionó el sujeto obligado y dio vista al recurrente para que, en un plazo legal de cinco días hábiles, manifieste si la información satisfizo su requerimiento, anotó.

Por lo tanto, señaló, “hasta el momento no se puede determinar que la información esté completa, ni que sea exacta, conforme a lo pedido por el solicitante”.

📌 El INAI no ha dado jamás una información en fragmentos, que todavía no se haya verificado que sea la que pedía realmente el solicitante. Aún no concluye la fase de verificación. Estamos en ese procedimiento, @f_javier_acuna — INAI (@INAImexico) May 24, 2019

Aclaró que el sujeto obligado es quien debe entregar la información a los solicitantes, mientras que el INAI verificará que lo entregado cumpla con lo resuelto por la mayoría del pleno en la sesión del 8 de mayo de 2019.

El Instituto Nacional de Transparencia hizo notar que él no suple al sujeto obligado de cumplir conforme a la ley con el procedimiento.