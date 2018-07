Incumple PRD renovación de su dirigencia; de no cumplirla perderá el registro

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha incumplido en el último año con el nombramiento de su nueva dirigencia nacional a pesar de una orden emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la cual establece que de no cumplirla perderá el registro.

La disidencia de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN) del PRD, fracturada tras el pasado proceso electoral, recomendó a la dirigencia nacional que para acatar el mandato del Tribunal, el Sol Azteca debe de realizar un Congreso Nacional de reconstrucción interna y “donde debe de revisarse desde el nombre, emblema, colores, pero sin separarse de su origen que es de izquierda, democrática y que siempre ha estado cerca de las luchas populares”, dijo el dirigente nacional de esta expresión, Alejandro Sánchez Camacho.

El presidente nacional del PRD, Manuel Granados aseguró que el mandato del TEPJF “es inatacable, se tiene que cumplir y se acordó que la fecha fuera en el mes de octubre, el PRD va a cumplir la orden del Tribunal Electoral Federal”.

“Va haber un cambio de dirigencia es evidente porque así está mi elección. Yo vengo a cerrar un ciclo, a mí no me eligieron por tres años a mí me eligieron del mes de diciembre del 2017 a octubre del 2018”, agregó.

El exfuncionario del gobierno de la Ciudad de México explicó a El Sol de México que será la próxima semana cuando se analice y se trabaje sobre el mandato del TEPJF y con ello fijar una ruta de renovación.

Sin embargo, Granados descartó participar o ser ratificado en el cargo, debido a que los estatutos se lo prohíben y sólo dejando de competir por un periodo podría competir nuevamente.

“Sería un error secuestrar al partido por alguna expresión política, debido a las condiciones que se están viviendo hoy en el país y que se vivirán. Se deben cambiar las reglas de organización y de estructura del partido”, recomendó.

Aunque, reconoció que esa actividad tendrá que ser definida por las diferentes expresiones internas del PRD y el Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

A su vez, Juan Zepeda Hernández, virtual senador señaló que en todo momento se ha atendido el mandato del Tribunal Electoral Federal y prueba de ello fue que Alejandra Barrales dejó el cargo como dirigente nacional del partido y salió para ocupar una candidatura. Posteriormente y en votación se eligió por unanimidad a Manuel Granados Covarrubias, el cual termina

su presidencia en el mes de octubre. “El PRD no es omiso y tampoco cae en desacatos y si eso ocurriese el Tribunal tiene medidas de apremio y de sanción para que se cumplan sus órdenes y uno de esas formas es la intervención al partido, multarlo o cancelar su registro”, explicó Zepeda Hernández

Un militante del PRD promovió el juicio ciudadano SUP-JDC-633/2017, en el que hizo valer que, desde abril del 2017, acudió a las diferentes instancias internas del partido, a fin de iniciar el proceso de renovación de los órganos directivos.

El 24 de agosto, la sala superior del Tribunal ordenó que, conforme a los procedimientos que indica su normatividad, se realizara la renovación de la dirección nacional del PRD. No obstante, el Sol Azteca omitió llevar a cabo la renovación instruida por su Comisión Nacional Jurisdiccional.

“Es un fallo inatacable, debido a que si no se cumple nos quitan el registro. Los órganos del partido están vencidos se les dio una prórroga porque se dio el proceso electoral, fue el de la presidencia de la República, es un caso extraordinario, el Tribunal aceptó dar una prórroga a los órganos del partido nacionales, estatales y municipales”, confirmó el secretario general del Sol Azteca, Ángel Ávila Romero.

Agregó que el Tribunal Electoral “nos mandató que una vez pasada la elección federal se empezara la renovación de los órganos y vamos a cumplir, aún hay tiempo para ello”, precisó.