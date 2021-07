Indaga Segob sobre matanzas del pasado, asegura López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Secretaría de Gobernación (Segob) investiga sobre las matanzas y masacres del pasado, para presentar una relatoría y dar a conocer los hechos.

Durante la conferencia matutina, el mandatario aseguró que se trata de un ejercicio para hacer conciencia de que no se debe reprimir a nadie, pues no hay que olvidar y no se deben repetir esos hechos.

"Abrir los archivos y los expedientes de los hechos de autoritarismo para que se investiguen y se den a conocer a las nuevas generaciones, porque no es el camino la violencia, no a la represión, no a la tortura, no a las masacres", expresó.

López Obrador aseveró que sí hay manera de vivir en paz, si guardamos valores, si nos enfocamos en la familia, porque el ser humano no es violento por gusto.

Sobre la Consulta Popular para juzgar a personajes del pasado, López Obrador consideró que es un procedimiento inédito con fortaleza moral para ayudar a la no repetición, y refirió que los grupos de interés no quieren que se cuestionen estos casos.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente consideró que la consulta tiene mucha importancia no sólo jurídica, pues se trata de ayudar a la no regresión a los gobiernos de antes; sin embargo, reiteró que no participará en ese ejercicio de la democracia participativa.

"Si votara, lo haría en contra de estos juicios porque se tiene que ver hacia adelante; lo mejor es la no repetición, cambiar conductas y gobernar con honestidad", expresó.

López Obrador convocó a la población a organizarse para participar en la consulta sobre Revocación de Mandato, pues, en su opinión, esos procesos consolidan los cambios de régimen, que la gente diga si continúa como presidente y el proyecto de la Cuarte Transformación que inició en 2018.

"Establecer como algo cotidiano la democracia participativa, el pueblo debe de tener siempre las riendas del poder en sus manos".