Indagación en mi contra es violencia política de género: Rosario Robles ante diputados

Ante los reclamos de diputados federales por presuntos desvíos de recursos públicos, Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) y extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) , durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, aseguró que es víctima de violencia política de género.

"Vivo de mi trabajo"

“Con relación a mi patrimonio personal yo le pido que por transparencia usted (diputada Mariana Gómez), pida a la Función Pública la evolución patrimonial durante estos 6 años de mi patrimonio, sigo viviendo en la misma casa desde hace 23 años, no tengo más propiedad que esa, no tengo ninguna otra cuanta bancaria que no sea en la que se deposita mi salario mensual y de eso vivo: de mi trabajo de servir al agente".

Foto: Laura Lovera | El Sol de México

"Por eso estoy aquí, con mucho orgullo, diciendo que le he servido a México desde la Sedesol y desde la Sedatu”, aseguró la funcionaria al ser cuestionada por la investigación periodística conocida como “Estafa maestra”, donde presuntamente en la administración de Robles se desviaron 808 millones de pesos mediante un mecanismo de prestadores de servicios y empresas fantasma.



Robles aseguró mientras mostraba una carpeta que hay entregables, y los contratos están documentados “aquí están los acuerdos de archivo de muchos de los contratos que forman parte de esa investigación periodística, que la función pública determino que no habría responsabilidades”, dijo la ex jefa de gobierno capitalino.

Sostuvo que fueron acuerdos del año 2016, y que cuando eso ocurrió no era secretaria de Desarrollo Social y que se consignó que “los entregables estaban en la dependencia”.

Diputados mostraban pancartas acusándola de corrupción

Mientras diputados mostraban pancartas acusándola de corrupción Robles berlanga declaró en el Plano de San Lázaro, que ha sido la más abierta a que este tema se investigue, “que se investigue profundamente, que se investigue por las instancias competentes que son la Auditoria Superior de la Federación, la Procuraduría General de la República y también la Función Pública”, dijo.

Señaló que estas instituciones “son las encargadas de esta investigación y las encargadas de establecer que si hubo un ilícito se pague por quien lo haya cometido. Yo soy la primera en señalarlo y quien así lo ha exigido, quien al amparo del servicio publico haya cometido una irregularidad tiene que pagar, pero esto tiene que documentarse con pruebas, con hechos fehacientes y con base en lo que la ley establece”, dijo.

Foto: Laura Lovera | El Sol de México

Sufro de violencia política de género: Rosario Robles

Asimismo, Rosario Robles Berlanga, secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), acusó que sufrir “violencia política de género”, ya que una decisión editorial puso la cara de una mujer en el reportaje de la Estafa Maestra.

La investigación periodística sobre el desvío de recursos públicos describe la participación de11 dependencias públicas del gobierno Enrique Peña Nieto, así como de 8 universidades, recordó la funcionaria, quien comparece en la Cámara de Diputados por la glosa del sexto informe de gobierno.

Foto: Laura Lovera | El Sol de México

“Se acuerda usted de alguno de los otros funcionarios u otro de los rectores, por qué se tomó la decisión editorial de poner el nombre y la cara a una mujer a esta investigación periodística. Eso se llama violencia política de género”, lanzó la ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) para parar los reclamos de la diputada por Movimiento Ciudadana, Martha Tagle.

“Usted y yo hemos luchado” en contra de la violencia política de género, dijo la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México y ex presidente del PRD.

“Yo le quiero decir porque la conozco, reconozco y admiro su trayectoria (Martha Tagle) que me llama mucho la atención, que usted como feminista, como mujer comprometida con las mujeres haya caído en una trampa”, expresó la titular de la Sedatu.