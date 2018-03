Independientes no ganarán separados: Armando Ríos Piter

Armando Ríos Piter, aspirante a la candidatura presidencial por la vía independiente, dejó claro que él no declinará en sus aspiraciones, a pesar de que ha pedido a Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, un acuerdo para lograr una candidatura de unidad.

Y propuso una nueva política antidrogas que implica la legalización de la amapola, principalmente con fines medicionales, como la vía para debilitar al narcotráfico y garantizar la seguridad en el país.

“No vamos a tener policías que logren limitar su capacidad de fuego de los grupos delincuenciales si seguimos teniendo toneladas de dólares por medio de la venta de drogas. Una nueva política de drogas, en especial en el tema de uso medicinal de la droga, el uso medicinal de la amapola, es importante”, comentó.

Foto: Omar Flores

Ríos Piter no negó su origen guerrerense al hablar. El Jaguar lució casual, dejó claro que no usará un mercadólogo político. Lanzó sus ideas con un lenguaje frontal, en el cual dejó resbalar una que otra grosería para romper el hielo. Le permite, dijo, colgar el traje de político cuadrado alejado del ciudadano.

Durante una reunión con los directores editoriales de los 60 periódicos de la Organización Editorial Mexicana (OEM), encabezada por su vicepresidente ejecutivo, Francisco Torres Vázquez, el senador independiente con licencia recordó que Guerrero es uno de los estados donde más se produce amapola, y también, donde actualmente más violencia hay. Por lo que sería deseable, dijo, abrir el debate y en vez de financiar a grupos criminales con la venta ilegal de esta droga, aprovecharla para producir medicamento.

“No tenemos suministro suficiente de morfina en el país, suministramos opiáceos baratos para que con dólares caros paguen la corrupción y se genere violencia, mientras que la amapola no puede proveer la morfina”, enfatizó.

Este cambio en el paradigma de la política de drogas, que es impulsado por un sector de la sociedad, junto con una mejora en las condiciones laborales de los policías, es una salida a la violencia que se vive en el país.

No se baja de la candidatura

El Jaguar, como se le conoce en su tierra, tiene amplias posibilidades de aparecer en la boleta presidencial como candidato independiente ya que rebasó las 866 mil firmas

de apoyo marcadas por la ley. Con este panorama, ya se acercó a los otros dos independientes, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez.

“Yo no voy a declinar. Lo que convoqué fue a reunirnos (Zavala, el Bronco y él) conscientes de que un solo candidato tendría mucho mayor potencia en el contraste al identificar una plataforma común, la forma común que permita evolucionar el sistema. No es quién vaya a ganar, en el caso particular de un candidato independiente, es cuál es su función en cuanto a la transformación de un sistema que ahorita está tronado”, aseguró.

El experredista admitió que hay malestar de la ciudadanía con la clase política, esto por el despilfarro de recursos, la impunidad y la corrupción.

Incluso, comparó a los partidos políticos con los adictos, a los cuales consideró que sería bueno mandarlos a Oceánica, y para muchos ciudadanos, solo lo realiza un presidente emanado de una candidatura independiente.

“No hay democracia sin partidos, pero tampoco una con los partidos que hoy tenemos. Lo he dicho siempre, los partidos se volvieron adictos al dinero, y por lo tanto hay que mandarlos a rehabilitación, a la Oceánica de los partidos”, bromeó.

Promete gobernar solo con mujeres

Ríos Piter prefiere apostar para su gabinete por mujeres universitarias con capacidad suficiente para gobernar México.

“Creo que de ahí pueden salir los cuadros más capacitados para gobernar a México. Si yo soy presidente mi gabinete, de 18 personas, 16 serían mujeres, Sedena y Marina no tienen cuadros de mujeres. De esas 16 mujeres me ha tocado verlas en distintos rincones del país, en las universidades del país”, platicó.

El hecho de considerar a las mujeres para manejar a la gran mayoría de las Secretarías de Estado no es coincidencia, ya que para el Jaguar ellas son parte de la solución a la corrupción al poseer capacidades de administración hasta el momento poco valoradas. Incluso, sería un acto de justica de una sociedad que las está matando,

pues son siete feminicidios diarios según cifras que él proporcionó.

Al incluir a universitarias en el gabinete, se está desarrollando una política de Estado muy precisa que incluye el diálogo con los jóvenes, sector que representa un tercio

de la población del país y que es el que puede replicar las políticas púbicas de un candidato independiente.

“No le apuesto que me acompañe ninguna figura y si alguna decide acompañarme será parte de una decisión. Gran parte del esfuerzo que hay que hacer es que se multiplique por cientos o por miles, por esas figuras que no tienen el reconocimiento”, mencionó.

Apuesta a una campaña sin marketing

El senador con licencia opinó que la mejor manera de hacerlo es con mensajes directos, no hechos por un mercadólogo, a quien le interesa más que su cliente aparezca de una forma estilizada o como comúnmente se entiende por bonito, que en las soluciones a problemas como corrupción o inseguridad.

“No es buscar cómo alguien se diferencia, porque es como para mercadología, estoy harto de políticos de mercadólogos. La gente está harta de que te inventen candidatos, que tengan bonito peinado, que se vean muy bien y que no les signifiquen nada en lo que dicen”, platicó.

Esa fue la razón por la cual declinó a participar en la elección a la gubernatura de su estado, y a su renuncia al PRD pese a tener varias décadas de trayectoria en la administración pública y en el Legislativo.

Esa brecha entre los ciudadanos y los políticos ya se vio hace casi 20 años, cuando el entonces candidato Vicente Fox prometió resolver el conflicto de Chiapas en 15 minutos, lo cual desde luego no ocurrió, recordó.

"Todos le compramos la idea de que iba a resolverlo en 15 minutos, pero cuando asumió el poder, todos nos quedamos con los brazos cruzados esperando; nadie hizo

nada. Eso es algo que debemos de cambiar, no esperar a que llegue alguien a resolver el problema, una sociedad participativa es lo que requerimos", finalizó.

“Las instituciones valen y hacen sentido en la forma como nos comportamos, como no compro la visión de que tenemos la corrupción en el ADN, tampoco compro la idea de que hay próceres, que por arte de magia y en cascada, generan cambios en el comportamiento del ser humano, que si alguien es honesto a su dicho, pues de pronto todo se convierte en honestidad, eso es absurdo”.

