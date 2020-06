INE acudiría a SCJN si no le asignan presupuesto para elecciones 2021

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, señaló que espera contar con un presupuesto para las elecciones del 2021, sin la necesidad de acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el fin de no tener que resolver un diferendo sobre este.

"Si la Cámara de Diputados no asume su responsabilidad, tendremos eventualmente, que recurrir en la Suprema Corte".

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Lorenzo Córdova advirtió que de no contar con el presupuesto "que nadie se queje de las condiciones y ojalá no tengamos que imprimir boletas en un papel que no sea de seguridad".

#AlAire en #PorLaMañana Lorenzo Córdova, consejero presidente del @INEMexico sobre la deflación que hizo ayer el presidente López Obrador quien dijo que él mismo será guardián de las elecciones. — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) June 23, 2020

Además, comentó que respecto a las elecciones del 2018, esta ocasión el recurso otorgado sería de un seis por ciento más, aunque señaló que se busca que el gasto sea el mismo pese a que debería ser mayor "porque las funciones son las mismas".

"Entiendo que vamos en un contexto complicado (...) lo último que le falta a este país es un conflicto postelectoral", añadió.

Esto, tras la declaraciones de ayer del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que se “convertirá en un guardián” de las próximas elecciones federales y quien cometa fraude tendrá cárcel.

"Vamos a estar pendientes para que no haya fraude electoral, me voy a convertir en guardián, existe el INE, no me voy a involucrar en eso, nada más que estoy obligado a denunciar si hay intento de fraude, como cualquier ciudadano".

Esta mañana, en conferencia de prensa, el mandatario reiteró sobre el tema que el INE es quien tiene la encomienda, pero "el presidente puede opinar".

"Si yo me entero que están comprando votos, que utilizan el dinero del presupuesto para favorecer a un partido, un candidato, como cualquier ciudadano estoy obligado a denunciarlo".

Aseguró que "no seré tapadera", y destacó que busca acabar con la simulación para que nadie "se haga de la vista gorda, sino que se respete la decisión del pueblo".