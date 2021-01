Es oficial, INE silencia a AMLO sobre temas electorales en "mañanera"

Con nueve votos a favor y dos en contra, el Consejo General del Instituto Nacional (INE) ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador se abstenga de hacer declaraciones de índole electoral en sus conferencias matutinas y demás actos públicos.

Durante la discusión sobre el tema, los consejeros electorales que se pronunciaron a favor de dictar medidas cautelares contra el titular del Ejecutivo, argumentaron que las manifestaciones de naturaleza electoral de cualquier funcionario público implican una transgresión a los principios de imparcialidad y neutralidad contenidos en el artículo 134 constitucional.

Por lo que consideraron que se debe de resguardar el principio de equidad de los procesos electorales federal y locales en curso.

Va mi intervención en el @INEMexico sobre los límites de las "mañaneras" para que ahí no se no afecte la equidad electoral.



El acuerdo fue aprobado con el voto a favor de 9 de 11 consejeros.



El acuerdo fue aprobado con el voto a favor de 9 de 11 consejeros.https://t.co/OdiPGVS2Vl — Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) January 16, 2021

Las posturas

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, expuso que los dichos a favor o en contra de alguno de los contendientes de la elección con el propósito de incidir en el voto, los prohíbe, “no el INE, lo prohíbe la Constitución al establecer que todos los funcionarios públicos debemos ajustarnos al principio de imparcialidad”.

Explicó que no puede volver a pasar que un funcionario público de primer nivel pueda incidir en los comicios.

Adriana Favela, integrante de la Comisión de Quejas y Denuncias del organismo, manifestó que el presidente tiene el derecho de informar, pero también tiene el deber de actuar con neutralidad.

“El deber de velar por la equidad en la contienda electoral y el deber de actuar con imparcialidad, es un deber que tienen todos los servidores públicos de este país”, señaló.

Por su parte, el consejero José Roberto Ruiz, quien se pronunció en contra de las medidas cautelares expuso que la Sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sostenía que el Consejo debía resolver asuntos de posible dictado de medidas cautelares con temáticas como la que ocupa, sin embargo, dijo, que el proyecto ordenaba que la Comisión de Quejas vuelva a conocer estos asuntos, señaló.



Además de Ruiz, la consejera Norma Irene de la Cruz también votó contra dicho ordenamiento, aunque no se pronunció respecto al tema señalado.

Por su parte, los partidos políticos del PRD Y PAN aplaudieron la decisión del INE, mientras que Morena durante la discusión se dijo inconforme del acuerdo.

Durante la sesión extraordinaria, la representación de Morena ante el INE, solicitó que Lorenzo Córdova y Ciro Murayama se excusaran de votar el acuerdo que proponía solicitar al presidente, Andrés Manuel López Obrador, no hablar de las elecciones en la conferencia mañanera.

Argumentó que ambos consejeros se pronunciaron sobre el tema antes de que este fuera votado y ello los inhabilita para participar en su discusión y votación.

Sin embargo, la mayoría de los consejerosdecidieron rechazar la solicitud de recusación presentada por Morena.

La disputa

López Obrador ha protagonizado varios momentos de tensión con la autoridad electoral; una cruzada que se ha agudizado este inicio de año con las elecciones intermedias de junio ya presentes en la vida política del país.

Incluso el presidente del INE, Lorenzo Córdova, declaró a principios de esta semana que las conferencias diarias del presidente, conocidas como "mañaneras", son consideradas "como propaganda gubernamental" y por tanto se deberían interrumpir durante la campaña electoral.

"A partir de principios de abril y en algunos casos incluso antes (...) la transmisión íntegra de las conferencias mañaneras deberá suspenderse", manifestó Córdova en un foro este lunes.

Nadie sugiere suspender o cancelar las conferencias del presidente @lopezobrador_ La ley establece que se debe suspender su transmisión íntegra durante las campañas electorales. El @INEMexico garantizará la legalidad y equidad en 2021 conforme a sus atribuciones constitucionales. pic.twitter.com/bjHPhcOIXi — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) January 12, 2021

Tan solo un día después, López Obrador contestó que de ocurrir la suspensión acudirá "a las instancias judiciales en el caso de que haya una prohibición, porque sería un acto de censura, sería un agravio, un atentado a la libertad".

"Eso no puede prosperar desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal", remarcó.



El mandatario preguntó a los mexicanos "si está bien que el INE silencie" al Gobierno, algo que él consideró "una actitud de mucha intolerancia".



Además, lanzó un mensaje a Córdova: "Que no se preocupe el director del INE: no somos iguales, nosotros venimos de una lucha en donde hemos enfrentado siempre las prácticas antidemocráticas que él ha avalado".