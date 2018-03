INE arranca procesos para investigar cómo obtuvo El Bronco 17 mdp

El INE encontró que los aspirantes a candidaturas independientes habrían recibido aportaciones irregulares por 20 millones de pesos para recolectar firmas, por lo que comenzará procesos oficiosos para determinar de dónde provino ese dinero.



El presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, Ciro Murayama Rendón, explicó que tras hacer la revisión de los informes de ingresos y egresos y compararlos con la investigación que realizó la Unidad Técnica de Fiscalización encontraron que Jaime Rodríguez Calderón no justificó aportaciones por 17 millones de pesos, mientras que Margarita Zavala tiene inconsistencias por 1.7 millones en la comprobación de ingresos y en el caso de Armando Ríos Piter fueron 1.3 millones de pesos.

“(En el caso de Rodríguez Calderón) vamos a abrir un procedimiento oficioso porque encontramos ingresos por 17 millones de pesos que no corresponden a la norma, son ingresos que pueden ser de origen de empresas, no de personas físicas, lo que no está permitido por la ley”, dijo Murayama Rendón.

Para Armando Ríos Piter se identificaron 1.3 millones de ingresos no comprobados, pero también detectaron que en sus reportes de ingresos hay varias aportaciones bancarias donde el depositario no está identificado, por lo que la cifra de irregularidades podría aumentar en caso de que se encuentre que el dinero vino de una empresa.

Finalmente, a Margarita Zavala le encontraron 1.7 millones de pesos provenientes de 250 aportaciones sin identificar, por lo que podría tratarse de dinero de procedencia ilegal, por lo que también abrirán un procedimiento oficioso para investigar.

Murayama Rendón explicó que en el caso de Zavala será el Consejo General el que determine si estas irregularidades son suficientes para negarle el registro a la candidatura presidencial; pero lo que sí habrá es una multa para los tres, la cual podría llegar a los 380 mil pesos para cada uno.

Confirman que no alcanzaron firmas

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que a pesar de que Jaime Rodríguez Calderón recuperó más de 14 mil firmas de la validación de apoyos, no al alcanza el umbral para obtener su registro como candidato presidencial por la vía independiente.

Al haber terminado a la media noche del 21 de marzo los cinco días de garantía de audiencias para los tres aspirantes, la autoridad electoral oficializó que Armando Ríos Piter no hizo uso de ese derecho, por lo que no alcanza los apoyos necesarios al contar con solo 242 mil 646 apoyos del umbral de 866 mil 593 firmas.

Por lo tanto, el INE confirmó que Margarita Zavala es la única aspirante independiente a la Presidencia de la República que logró el umbral de firmas necesarias y la dispersión territorial para su postulación.

