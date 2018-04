INE aún no atiende mis denuncias por guerra sucia: AMLO

CHIHUAHUA.- Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de "Juntos Haremos Historia" (Morena-PT-PES), reclamó que el Instituto Nacional Electoral no ha atendido sus denuncias por la guerra sucia en su contra.



"Todo esto lo debería de investigar el INE, se lo he pedido desde hace tiempo. Esta petición sobre este documental, de que investigara el INE, la hice pública desde que dimos a conocer un documental sobre mi vida que se llama Esto Soy, desde diciembre, y no ha hecho nada", dijo al finalizar un mitin en Hidalgo del Parral, Chihuahua.

A la fecha, no se ha reunido con los consejeros electorales para analizar el caso, sin embargo, consideró que, como parte de sus obligaciones, los consejeros deberían estar al tanto y dar conocer ¿quién paga los mensajes?, ¿cuántos pegan?, ¿quién lo hace?, y los responsables de difundir mensajes negativod de su persona en autobúses y camiones.

"No me he reunido con ellos, pero ellos deberían de estar pendientes de esto, investigar estas cosas", cuestionó.

Además consideró que el consejero Ciro Murayama no tiene la moral para pedirle moderación a los candidatos en sus comentarios, para evitar arengas entre ellos; luego de afirmar que el funcionario avaló el fraude electoral de las elecciones del 2006.

"Ciro Murayama firmó un documento a favor del fraude en el 2006, ya se pueden imaginar la autoridad moral que tiene Ciro Murayama", recordó el político tabasqueño.

Por otro lado, anunció que la empresa Claro Video de Carlos Slim, Cinépolis y Netflix, rechazaron la oferta de 100 millones de pesos para difundir en sus plataformas el documental de cinco entregas, en el que se le compara con dictadores latinoamericanos de Venezuela, Hugo Chávez; de Argentina, Juan Domingo Perón; y de Brasil, Lula da Silva.

"No van a publicar, no van a difundir el documental en Claro, y en Cinépolis también y en una empresa extranjera, la que pasa las series, Netflix, también ya se deslindó, nomás falta una que es de paga, pero bueno, es de paga porque van a pagar mucho, es que están ofreciendo 100 millones, ósea, se iban a rayar las televisoras de México", dijo en entrevista a medios.