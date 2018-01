INE debe investigar la compra-venta de firmas para independientes: Ferriz de Con

Veracruz, Ver. (OEM-Informex).- El aspirante independiente a la Presidencia de la República, Pedro Ferriz de Con insistió en que se realice una investigación interna al Instituto Nacional Electoral (INE) y se sancione a Margarita Zavala, Armando Ríos Piter y Jaime Rodríguez Calderón por incurrir en supuesto fraude electoral.

Acusó que denunció ante el INE la compra -venta de credenciales de elector y en lugar de investigar le solicitaron el expediente completo de sus acusaciones y lo sometieron a investigación.

“Está siendo igualito que los huachicoleros, alguien se la roba pero alguien la compra, lo mismo aquí alguien compra las credenciales pero alguien las vende, la respuesta que me dio el INE es que le diera un expediente completo de lo que era mi denuncia, yo solo le recordé al instituto, que yo soy el agraviado, no la institución, si alguien tiene que hacerlo son ellos, para eso están”, señaló.

En su visita por Veracruz detalló que a él unas personas se le acercaron ofreciéndoles credenciales de elector para poder llegar al número de firmas que el INE le solicita a fin de poder alcanzar la candidatura ciudadana o independiente, situación que aceptó a manera de conocer hasta donde se estaba fraguando este tráfico de credenciales.

Reveló que estaban vendiéndole a 8 pesos cada credencial de elector clonada, y debido a que necesita 1 millón de firmas, pues sólo tenía que desembolsar 8 millones de pesos para poder “subirse a la boleta”

Como prueba pidió que le mostraran dos credenciales de elector de su director de Medios y de otro colaborador cercano a él con todos los datos exactos, sólo que la fotografía era diferente, lo que corrobora el robo de las listas nominales desde adentro del INE, o bien desde adentro de los partidos políticos.

“Se me acercó un grupo de vendedores de credenciales, yo me dejé tocar por mí equipo, y que me dieran una prueba de que las tenían, me ofrecían un millón de credenciales para subirme a la boleta, a ocho pesos la credencial o sea ocho millones de pesos por adelantado”, denunció

Indicó que tras de presentar la queja o denuncia al INE, estos le pidieron que entregara el expediente completo de la investigación, cuando son ellos los que deben de investigar y esclarecer por sus medios estos hechos, ya que él como aspirante a candidato independiente no es ni Ministerio Público ni autoridad alguna.

Condenó que Margarita Zavala, El Bronco, y Armando Ríos hayan logrado cubrir las cuotas de credenciales con esos documentos falsificados, y no pase nada. De acuerdo al entrevistado, las mismas autoridades los han ayudado a fin de desprestigiar a las candidaturas independientes.