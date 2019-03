INE impone multas a nueve partidos; Morena es el más castigado

El Instituto Nacional Electoral (INE) acordó imponer sanciones por 5.3 millones de pesos para nueve partidos que participaron en la precampaña de las seis elecciones que se realizarán este año.

De acuerdo a lo aprobado por el Consejo General del INE, Morena es el partido con la mayor multa, pues el monto corresponde a 2.3 millones de pesos, de los que 2.1 son únicamente por la elección en Puebla.

Registra @INEMexico avance del 60% en actividades de las #Elecciones2019 🗳 https://t.co/eh7D9bq8er pic.twitter.com/adbXIGNL8T — INE (@INEMexico) 29 de marzo de 2019

El segundo partido más multado durante este año por precampañas es el PAN, concluyó instituto político al que se le impuso una multa de 1.6 mdp.

De este modo, le sigue el Partido de la Revolución Democrática (PRD) con 505 mil pesos y el Revolucionario Institucional con 450 mil.

El INE a través del consejero Benito Nacif detalló que la mayor parte de las sanciones se generaron debido a que los candidatos no dan cuenta de sus gastos y ejemplificó que se hallaron egresos por 1.1 mdp por concepto de eventos no reportados, hecho que ocasionó que 11 aspirantes independientes no lograran su registro.